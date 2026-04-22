Πρίγκιπας Αλβέρτος: Με καρφίτσες στο πέτο τη σημαία του Μονακό και της Ελλάδας μαζί, μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών

O πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό στο μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης (22.04.2026) στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

O πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό μίλησε 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη ναυτιλία, φορώντας στο πέτο του σακακιού του δύο καρφίτσες μαζί, μία με τη σημαία του Μονακό και μία με την ελληνική σημαία.

Χθες Τρίτη (21.04.2026) τον πρίγκιπα Αλβέρτο υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.