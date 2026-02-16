«Πρεμιέρα» για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ασθενείς

Ξεκινά σήμερα, 16 Φεβρουαρίου 2026, η δωρεάν διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή στην εξυπηρέτηση των ασθενών που παλεύουν με μακροχρόνια και σοβαρά νοσήματα.

Μετά από οκτώ μήνες προετοιμασίας από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοίγει τις πύλες της, επιτρέποντας στους ασθενείς να παραλαμβάνουν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία της γειτονιάς, χωρίς τις εξουθενωτικές αναμονές στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

Στην παρούσα πρώτη φάση, το μέτρο αφορά κατά προτεραιότητα ογκολογικούς ασθενείς και άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κίνηση αυτή αναμένεται να καλύψει άμεσα περίπου 23.000 συνταγές μηνιαίως, με προοπτική ο αριθμός αυτός να ανέλθει στις 66.000 μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, καθώς θα εντάσσονται σταδιακά και άλλες παθήσεις, όπως η ηπατίτιδα και το σοβαρό άσθμα.

Η φωνή των ειδικών

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο του φαρμακοποιού σε αυτή τη μετάβαση:

«Οι φαρμακοποιοί μπορούν να διασφαλίσουν την ορθή και ασφαλή χορήγηση των συγκεκριμένων θεραπειών. Στόχος είναι οι ασθενείς να λαμβάνουν τα φάρμακά τους με επιστημονική καθοδήγηση, ενισχύοντας την ποιότητα φροντίδας σε όλη τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης, στάθηκε στην ανθρωπιστική διάσταση του μέτρου:

«Ήταν ένα πάγιο αίτημά μας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι ασθενείς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και να περιμένουν σε ουρές της ντροπής. Πλέον θα μπορούν να απευθύνονται στο φαρμακείο της γειτονιάς τους και να παραλαμβάνουν άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία, εντελώς δωρεάν, το φάρμακό τους»

Πώς θα προμηθεύεστε το φάρμακό σας

Η διαδικασία έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως για την αποφυγή γραφειοκρατικών κωλυμάτων. Για να προμητευτείτε τα φάρμακά σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Συνταγογράφηση: Ο ιατρός εκδίδει τη συνταγή και το σύστημα της ΗΔΙΚΑ ενημερώνει αυτόματα τον ασθενή (με μήνυμα πάνω στη συνταγή) ότι το σκεύασμα μπορεί να διατεθεί μέσω ιδιωτικού φαρμακείου.

Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο ασθενής εισέρχεται στην εφαρμογή fyk.eopyy.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ του.

Επιλογή φαρμακείου: Μέσω της εφαρμογής, μπορείτε να αναζητήσετε το πλησιέστερο φαρμακείο με βάση την περιοχή, την πόλη ή το όνομα.

Ηλεκτρονικός έλεγχος: Ο ΕΟΠΥΥ πραγματοποιεί προέλεγχο της συνταγής. Σε περίπτωση έγκρισης ή απόρριψης, ο ασθενής ενημερώνεται ηλεκτρονικά.

Παράδοση και ασφάλεια

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, η διακίνηση των φαρμάκων διέπεται από αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο χρόνος αναμονής, από την έγκριση έως την παραλαβή στο φαρμακείο, η διαδικασία δεν θα ξεπερνά τις 10 εργάσιμες ημέρες. Επίσης, η μεταφορά των φαρμάκων θα γίνεται μέσω πιστοποιημένων εταιρειών, διασφαλίζοντας την απαραίτητη ψυχρή αλυσίδα για τα ευαίσθητα σκευάσματα.

Κατά την παραλαβή των σκευασμάτων, ο φαρμακοποιός διενεργεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας και εγγυάται την ακεραιότητα του σκευάσματος πριν την παράδοση στον δικαιούχο.

ΦΥΚ στα φαρμακεία: Οι αντιδράσεις των γιατρών

Ενώ το Υπουργείο Υγείας προτάσσει την ταλαιπωρία των ασθενών στις ουρές, οι ιατρικοί φορείς εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν τα ιδιωτικά φαρμακεία μπορούν να υποκαταστήσουν τον έλεγχο που ασκείται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή των νοσοκομείων.

Τα κύρια σημεία διαφωνίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των τοπικών Ιατρικών Συλλόγων, είναι τα εξής:

Ασφάλεια και ψυχρή αλυσίδα: Πολλοί γιατροί εκφράζουν ανησυχία για το αν όλα τα συνοικιακά φαρμακεία διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές (πιστοποιημένα ψυγεία, συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας) για τη διατήρηση σκευασμάτων που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ και είναι εξαιρετικά ευαίσθητα.

Ασφάλεια και ψυχρή αλυσίδα: Πολλοί γιατροί εκφράζουν ανησυχία για το αν όλα τα συνοικιακά φαρμακεία διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές (πιστοποιημένα ψυγεία, συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας) για τη διατήρηση σκευασμάτων που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ και είναι εξαιρετικά ευαίσθητα.

Παρακολούθηση ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ογκολογικές εταιρείες και ο ΠΙΣ τονίζουν ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων δεν είναι μια απλή «συναλλαγή». Απαιτείται στενή παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό, καθώς πολλές από αυτές τις θεραπείες παρουσιάζουν σοβαρές παρενέργειες που πρέπει να αξιολογούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οικονομικός έλεγχος: Υπάρχει ο φόβος ότι η διασπορά των φαρμάκων σε χιλιάδες σημεία πώλησης μπορεί να καταστήσει δυσκολότερο τον έλεγχο της δαπάνης και να οδηγήσει σε τεχνητές ελλείψεις.

ΕΣΑμεΑ: «Να μείνουν εκτός τα ιδιωτικά Φαρμακεία από τη διανομή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους»

Ο ΠΙΣ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η διευκόλυνση του ασθενούς δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος της θεραπευτικής ασφάλειας.

«Η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους, ιδιαίτερα για νοσήματα όπως ο καρκίνος, είναι μια διαδικασία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιατρική πράξη. Η μεταφορά τους στα φαρμακεία της γειτονιάς πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρά πρωτόκολλα που θα διασφαλίζουν ότι ο ασθενής παραμένει υπό την επίβλεψη του γιατρού του και όχι απλώς ενός δικτύου διανομής»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) και άλλοι μεγάλοι σύλλογοι έχουν επισημάνει ότι η λύση δεν είναι η «μετακύλιση» της ευθύνης στους φαρμακοποιούς, αλλά η στελέχωση των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και η δημιουργία περισσότερων σημείων διανομής εντός των δημόσιων δομών υγείας.

«Δεν μπορεί το κράτος να απεμπολεί τον ελεγκτικό του ρόλο σε φάρμακα που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση. Ο ασθενής με σκλήρυνση κατά πλάκας ή καρκίνο δεν χρειάζεται απλώς να πάρει ένα κουτί φάρμακα· χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης που ξεκινά και τελειώνει στον ειδικό γιατρό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ.

Πληροφορίες από iatropedia.gr