Προληπτική ανάκληση προϊόντων DPAM στην Ελλάδα και την Κύπρο

Η ποιότητα ζωής και η ασφάλεια των παιδιών βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και συνιστούν αδιαπραγμάτευτες αξίες.

Η DPAM ενημερώνει για την προληπτική ανάκληση ορισμένων προϊόντων από την παιδική σειρά για κορίτσια (τσάντα, πιτζάμες, σετ κοκαλάκια για τα μαλλιά), καθώς εντοπίστηκαν θέματα ασφάλειας που τα καθιστούν μη συμμορφούμενα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.

Η ανάκληση γίνεται κατόπιν πρωτοβουλίας της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο, με αποκλειστικό στόχο την προστασία της ασφάλειας των παιδιών και τον καθησυχασμό των γονέων, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση από άλλα υποκαταστήματα.

Σχετική ενημέρωση αναρτήθηκε στη Γαλλική κρατική ιστοσελίδα ενημέρωσης καταναλωτών (Rappel Conso) στις 24 Μαρτίου 2026, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα επηρεαζόμενα προϊόντα καλούνται να σταματήσουν αμέσως τη χρήση τους και να τα επιστρέψουν, είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα DPAM στην Ελλάδα ή την Κύπρο, είτε μέσω του online καταστήματος, www.dpam.gr. Κατά την επιστροφή, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν είτε αντικατάσταση με άλλο προϊόν ίσης αξίας, είτε πλήρη επιστροφή χρημάτων. Δεν απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς για την ολοκλήρωση της επιστροφής.

Η DPAM ζητά συγγνώμη για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκλήθηκε και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια και ικανοποίηση των πελατών της. Η εταιρεία εφαρμόζει συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους ποιότητας για να διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα πληρούν τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Επηρεαζόμενα προϊόντα και κωδικοί:

XYAJOCLIP3 – 25WI01I4BRT

XYAJOCLIP6 – 25WI01J2BRT

XEFAPYJPHO – 25WH1132PYJ

NRESACETTE – 25H4PFY1BES

Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με το info@dpam.gr ή να καλέσουν στο 2106090822.