Προσλήψεις νοσηλευτών εκτός ΑΣΕΠ με νομοσχέδιο στις αρχές Απριλίου

Νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στις αρχές Απριλίου προβλέπει τη δημιουργία ειδικού κλάδου νοσηλευτών με ειδικό μισθολόγιο και προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ.

Στόχος της σχετικής διάταξης του νομοσχεδίου είναι να βγουν οι νοσηλευτές εκτός του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν οι απολαβές τους και έτσι τα κίνητρα για την πλήρωση των κενών θέσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε προσφάτως στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), ο πρώτος μισθός ενός νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαμορφώνεται στα 836 ευρώ το μήνα. Αντίστοιχα, ο βοηθός νοσηλευτή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνει 736 ευρώ τον μήνα και ο τραυματιοφορέας 687 ευρώ.

Επιπλέον, με 3 αργίες το μήνα, 7 νύκτες και 7 απογεύματα ένας νοσηλευτής λαμβάνει 100-150 ευρώ ως πρόσθετη αμοιβή. Έτσι συνολικά φθάνει στην καλύτερη περίπτωση στα 986 ευρώ τον μήνα.

Τα ποσά αυτά είναι πολύ χαμηλά και δεν ανταποκρίνονται στον φόρτο εργασίας και την ευθύνη που έχουν οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο οι πρόσθετες αμοιβές των νοσηλευτών είναι 500 ευρώ ή περισσότερα, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Στην Κύπρο, λ.χ., ο συνολικός μηνιαίος μισθός ενός νοσηλευτή φθάνει στα 3.000 ευρώ, είπε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Τη διάταξη στο νομοσχέδιο με την οποία θα δημιουργείται ο ειδικός κλάδος νοσηλευτών, επιμελείται η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Και επιτάχυνση των προσλήψεων

Την ίδια στιγμή, το ΕΣΥ μαστίζεται από τις ελλείψεις προσωπικού, με συνέπεια να μένουν κλειστές κλίνες ΜΕΘ και χειρουργεία. Πολλοί νοσηλευτές εξ άλλου φεύγουν από το ΕΣΥ, είτε για να γίνουν σχολικοί νοσηλευτές είτε ιδιώτες. Οι δε προκηρύξεις για την πλήρωση των κενών θέσεων, μένουν άγονες, προσθέτει η ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat), η χώρα μας έχει τη δεύτερη χαμηλότερη αναλογία νοσηλευτών στην ΕΕ. Πρώτη είναι η Ρουμανία με 100,5 νοσηλευτές ανά 100.000 κατοίκους. Ακολουθεί η Ελλάδα με 219 ανά 100.000 κατοίκους.

Μόνο άλλη μία χώρα (η Κροατία) έχει αναλογία κάτω από 400 ανά 100.000 κατοίκους. Όλες οι άλλες έχουν πάνω από 400, με ορισμένες όπως η Γερμανία και η Φινλανδία, να υπερβαίνουν τους 1.000.

Στο νέο νομοσχέδιο, εκτός από μεγαλύτερες αμοιβές προβλέπεται και αλλαγή στον τρόπο πρόσληψης των νοσηλευτών. Με την υπάρχουσα διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ μπορεί να χρειασθούν έως και τρία χρόνια για να τοποθετηθεί νέος νοσηλευτής σε νοσοκομείο.

Αυτό το χρονικό διάστημα είναι απαγορευτικό. Έτσι, η πρόσληψη θα γίνεται με ειδικές διατάξεις, πιθανώς μέσω του ειδικού συμβουλίου προσλήψεων που ήδη υπάρχει στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) για τις προσλήψεις γιατρών.

Πηγή Iatropedia.gr