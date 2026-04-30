Προφυλακίστηκε ο 89χρονος για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Προφυλακίστηκε ο 89χρονος που προχθές σκόρπισε τον τρόμο με τις ένοπλες επιθέσεις του στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα φέρεται να επανέλαβε ότι και προανακριτικά, ότι δηλαδή δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, γι’ αυτό και πυροβόλησε τους πέντε ανθρώπους στο πόδι, οτι σκόπευε να διαφύγει στην Ιταλία και από εκεί να φτάσει έως το Στρασβουργο.

Απολογήθηκε για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Οπλοχρησία κατ εξακολούθηση.

Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ εξακολούθηση.

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων.

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα.

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση.

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

