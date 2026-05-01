Πρωτομαγιά: Χιλιάδες πολίτες σε εκδηλώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Χιλιάδες πολίτες στις απεργιακές κινητοποιήσεις στο πλαίσιο του εορτασμού της εργατικής Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα. Με πορεία προς τη Βουλή ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (01.05.2026) οι απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά συμμετείχε και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ). Επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι η Πρωτομαγιά του 2026 είναι μια υπενθύμιση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο χωρίς συλλογική διεκδίκηση.

«Απεργούμε όχι μόνο για όσα χάθηκαν, αλλά για όσα πρέπει να κατακτηθούν. Απεργούμε, για να ακουστεί η φωνή της εργασίας στο σήμερα και να διαμορφωθεί το αύριο με όρους δικαιοσύνης», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΓΣΕΕ.

Από την πλευρά της η ΑΔΕΔΥ, τονίζει ότι η ανάγκη για συλλογική δράση και αγώνα είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας υπογραμμίζει ότι η Πρωτομαγιά δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης, είναι μια ημέρα αγώνα.

«Εμπνεόμαστε από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες του παρελθόντος και δίνουμε υπόσχεση στους αγώνες του μέλλοντος να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε η εργατική τάξη να σταθεί στο ύψος της ιστορικής της αποστολής», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του.

Με μια φορτισμένη συγκινησιακά πομπή, εκατοντάδες μέλη συνδικάτων και φορέων και πολίτες τίμησαν από σήμερα τη μνήμη των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Η πομπή ξεκίνησε από την πλατεία Σαντιάγκο Χιλής, δίπλα στο ξενοδοχείο «Caravel». Οι συγκεντρωμένοι βάδισαν προς το «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς», κρατώντας στεφάνια στα χέρια, υπό τους ήχους εμβληματικών κομματιών όπως ο «Λεβέντης» του Μίκη Θεοδωράκη και η «1η Μαΐου» του Μάνου Λοΐζου.

Συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Με καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο του Εργάτη, δίπλα στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό, από εργατικά σωματεία, κόμματα, φοιτητικούς συλλόγους και κοινωνικές κινήσεις, ολοκληρώθηκαν οι πορείες που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για την Εργατική Πρωτομαγιά.

«Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά, η εργατική τάξη και οι αγώνες της… Παλεύουμε για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες», ανέφερε το ψήφισμα της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) που διαβάστηκε στη συγκέντρωση του ΕΚΘ/ΓΣΕΕ έξω από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

«Μέρα τιμής σήμερα για τους αγωνιστές που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους στους εργατικούς αγώνες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚΘ, Χάρης Κυπριανίδης, και πρόσθεσε:

«Με τη σημερινή πρωτομαγιάτικη απεργία θέλουμε να ακουστεί η φωνή της εργασίας σε μια αγορά εργασίας, η οποία έχει τεράστιες αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα αύριο με όρους δικαιοσύνης και αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους μας».

Στη συγκέντρωση στο ΕΚΘ παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι της ΕΔΟΘ/ΑΔΕΔΥ, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης Συμεών Δανιηλίδης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, φοιτητές και μέλη κοινωνικών κινήσεων και πρωτοβουλιών.

Η συγκέντρωση των εργατικών σωματείων του ΠΑΜΕ πραγματοποιήθηκε στις 10.30 στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου και σε αυτήν συμμετείχαν εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές και σπουδαστές.

Χαιρετισμός απηύθυνε ο Χάρης Κουτσουράς, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ, καθώς και εκπρόσωποι σωματείων. Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης που κατέληξε στο Μνημείο του Εργάτη. Στεφάνια κατέθεσαν εργατικά σωματεία και οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Από την Καμάρα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11.00 π.μ. μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, μαζί με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, κάνοντας πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καταλήγοντας στο Μνημείο του Εργάτη. Στη συγκέντρωσή συμμετείχαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ακτιβιστές από γειτονικές χώρες, με μηνύματα υπέρ της ενότητας των εργατών και κατά του εθνικισμού.

Σε όλες τις συγκεντρώσεις ακούστηκαν αιτήματα για δίκαιη αμοιβή, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αύξηση των μισθών και των συντάξεων, ενίσχυση του συστήματος δημόσιας παιδείας και του εθνικού συστήματος υγείας, για πολιτικές φιλικές προς την εργασία, για ειρήνη και για αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών αγωνιστών της Εργατικής Πρωτομαγιάς στο Μνημείο του Εργάτη.

Συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μνήμης στη Λάρισα

Με συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μνήμης τιμήθηκε πριν από λίγη ώρα στη Λάρισα η Εργατική Πρωτομαγιά, με τη συμμετοχή εργαζομένων, σωματείων και φορέων της πόλης.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας πραγματοποιήθηκε στις 10:30 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία, ενώ είχε προηγηθεί στις 9:30 π.μ. σύντομη εκδήλωση και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Τάκη Γαργαλιάνου. Στο κάλεσμά του, το Εργατικό Κέντρο ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των αγώνων απέναντι στις δυσκολίες και την ακρίβεια, καλώντας σε κοινή δράση εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους, φοιτητές, μαθητές και αγρότες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους πρόσφατους αγώνες της αγροτιάς, επισημαίνοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και του συντονισμού, με στόχο -όπως τονίστηκε- «την ανάδειξη των λαϊκών αναγκών απέναντι στις πολιτικές που ευνοούν τα κέρδη των λίγων».

Παράλληλα, από τους ομιλητές υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει αγώνας ενάντια στους πολέμους, αλλά και για ένα ευρύτερο πανελλαδικό μέτωπο διεκδίκησης, με ενίσχυση των κινητοποιήσεων σε χώρους δουλειάς και γειτονιές.

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία κατέληξε έξω από την Γενική Επιθεώρηση Στρατού (ΓΕΠΣ) και το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο, όπου οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συμμετοχή της χώρας σε πολεμικές επιχειρήσεις, συνδέοντας τα αιτήματα για εργασία και αξιοπρεπή διαβίωση με την πάλη για ειρήνη.

Νωρίτερα, στις 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε και η συγκέντρωση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Λάρισας στο μνημείο της πλατείας Ρήγα Φεραίου, όπου σωματεία και φορείς κατέθεσαν στεφάνια τιμώντας τους αγώνες της εργατικής τάξης.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ έκανε λόγο για μια «οδυνηρή πραγματικότητα» για τους εργαζόμενους, με χαμηλούς μισθούς, αυξημένο κόστος ζωής και διεύρυνση των ανισοτήτων, τονίζοντας ότι η ανάγκη για συλλογική δράση και αγώνα καθίσταται πιο επιτακτική.

Συγκεντρώσεις στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης της Πάτρας

Με συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης της Πάτρας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, τιμήθηκε φέτος στην αχαϊκή πρωτεύουσα η Εργατική Πρωτομαγιά.

Στην συγκέντρωση που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο συμμετείχαν εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, φοιτητικές οργανώσεις, κόμματα, φορείς, συλλογικότητες κ.α.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας, «τιμάμε την Εργατική Πρωτομαγιά και δυναμώνουμε τον αγώνα της τάξης μας για υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, επτάωρο, πενθήμερο, 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, και κατάργηση του ΕΦΚ στα καύσιμα».

Στην συγκέντρωση συμμετείχε επίσης και η δημοτική αρχή, με επικεφαλής τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

Μετά τις ομιλίες εκπροσώπων του εργατικού κέντρου και σωματείων ακολούθησε πορεία, η οποία κατέληξε στην πλατεία, Ψηλών Αλωνίων.

Μαζική συμμετοχή στα Ιωάννινα

Με δύο πορείες και απεργιακές συγκεντρώσεις τιμήθηκε στα Ιωάννινα η Εργατική Πρωτομαγιά. Η πρώτη συγκέντρωση έγινε έξω από το Εργατικό Κέντρο, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες εργαζόμενοι, με τους εκπροσώπους των σωματείων να επισημαίνουν τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης στην σύγχρονη εποχή, αλλά και τους αγώνες που έχουν δοθεί μέσα στο χρόνο. Με συνθήματα οι διαδηλωτές, ζήτησαν καλύτερους μισθούς, μέτρα κατά της ακρίβειας στα βασικά αγαθά και στην ενέργεια.

Μετά την πορεία του Εργατικού Κέντρου και του ΠΑΜΕ, ακολούθησε εκείνη της ΑΔΕΔΥ όπου συμμετείχαν, φορείς, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες.

Ανάλογες απεργιακές κινητοποιήσεις έγιναν σε όλες τις πόλεις της Ηπείρου, ενώ σήμερα κλειστή παρέμεινε η πορθμειακή γραμμή Κέρκυρας- Ηγουμενίτσας λόγω συμμετοχής των πληρωμάτων των πλοίων στην απεργία.

Συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μνήμης στο Ηράκλειο

Με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο για τους νεκρούς της εργατικής τάξης, που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τίμησαν φορείς, σωματεία και εργαζόμενοι, την εργατική Πρωτομαγιά.

Με σύνθημα ότι απαιτούνται αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας αλλά και μέτρα για την ακρίβεια, οι παρευρισκόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΕΚΗ και της ΑΔΕΔΥ, τιμώντας όπως τόνισαν τους αγώνες της εργατικής τάξης. Επίσης στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν συνδικαλιστικά σωματεία και συνδικάτα, σύλλογοι , επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς όπως και συλλογικότητες. Αμέσως μετά τη συγκέντρωση, πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μνήμης στη Ρόδο

Με την συμμετοχή εργαζομένων, συνταξιούχων και εκπροσώπων φορέων της Ρόδου, πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Η πλειοψηφία και τα περισσότερα σωματεία του Εργατικού Κέντρου (ΕΚ) πραγματοποίησαν συγκέντρωση και συμβολική εκδήλωση στο κέντρο της πόλης τιμώντας και την ημέρα αλλά και διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το ΠΑΜΕ και ο σύλλογος ιδιωτικών υπαλλήλων πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το κτιριακό συγκρότημα του Εργατικού Κέντρου.

Μιλώντας στο ΑΠΕ ο πρόεδρος του ΕΚ Ρόδου, Παναγιώτης Εγγλέζος, σημείωσε ότι ο αγώνας για την κατάκτηση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι διαρκής και ότι κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει. «Η φετινή Πρωτομαγιά, είναι ημέρα ευθύνης και συνέχειας των αγώνων» σημείωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου.

Αντίστοιχα, το σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων, με κεντρικό σύνθημα «Οι ανάγκες των εργαζομένων μπροστά – Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε και τα σπασμένα των πολέμων τους» πραγματοποίησε αντίστοιχη εκδήλωση με την συμμετοχή εργαζομένων και συνταξιούχων.