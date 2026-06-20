Πτώμα άνδρα στο λιμάνι του Πειραιά μέσα στη θάλασσα

Μακάβριο εύρημα στο λιμάνι του Πειραιά. Στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν το πτώμα ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2.

Το πτώμα ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.