Πτώση αεροσκάφους στην Τουρκία: «Μου είπε σ’ αγαπώ, θα μιλήσουμε όταν φτάσω» λέει ο σύντροφος της αεροσυνοδού Μαρίας Παππά

Ραγίζει καρδιές η τελευταία συνομιλία που είχε η αεροσυνοδός Μαρία Παππά με τον σύντροφό της πριν τη μοιραία πτήση του Falcon που κατέπεσε και συνετρίβη στην Τουρκία, κοντά στην Άγκυρα, μεταφέροντας τον Λίβυο αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

Η αεροσυνοδός Μαρία Παπά, είχε πιάσει δουλειά, στη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, εδώ και λίγους μήνες, ωστόσο το νήμα της ζωής της κόπηκε βίαια στην αεροπορική τραγωδία που έγινε στην Τουρκία και βύθισε στο πένθος τα αγαπημένα πρόσωπα της 42χρονης.

Συντετριμμένοι παραμένουν οι συγγενείς και οι φίλοι από τον τραγικό της θάνατο.

Η τελευταία της συνομιλία με τον σύντροφό της συγκλονίζει:

«Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ πριν την τελευταία της πτήση. Μου είπε ”Σ’ αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω”. Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ», αποκάλυψε συγκλονισμένος ο σύντροφός της στον ANT1, το βράδυ της Πέμπτης (25.12.2025), Χριστούγεννα, περιγράφοντας τη δυσβάστακτη απώλεια.

Η Μαρία Παππά ακολούθησε το όνειρό της από πολύ νεαρή ηλικία, ξεκινώντας την καριέρα της ως αεροσυνοδός σχεδόν αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο.

«Με τη Μαρία γνωριστήκαμε στην Ολυμπιακή το 2006 και από τότε ήμασταν μαζί. Εκείνη αεροσυνοδός και εγώ φροντιστής. Μαζί είχαμε πετάξει αρκετές φορές. Μετά την Ολυμπιακή άλλαξε περίπου 15 εταιρείες. Στην εταιρεία αυτή πήγε για πρώτη φορά», ανέφερε ο σύντροφός της, προσθέτοντας ότι η τραγική πτήση ήταν η πρώτη της με τη συγκεκριμένη εταιρεία. «Η Μαρία δεν φοβόταν. Σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει φόβος. Αν φοβάσαι, δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο», τόνισε.

Ανείπωτος είναι και ο πόνος της οικογένειας της Μαρίας Παππά. Ο αδερφός της, με λόγια γεμάτα τρυφερότητα είπε: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το τι σήμαινες για εμένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος και ευγενικός άνθρωπος που τον χαρακτήριζε η μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ Μαιρούλα μου. Να προσέχεις τη μαμά».

Η απώλεια της Μαρίας Παππά αφήνει ένα τεράστιο κενό στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους της, που μετά τα τραγικά νέα νιώθουν να έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους.