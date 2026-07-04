Πτώση μεσοτοιχίας στο Μαρούσι: «Τραντάχτηκε όλο το σπίτι, έπεσε μεγάλο κομμάτι τοίχου πάνω στον γείτονα»

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Μαρούσι, όταν μεσοτοιχία σε υπό ανέγερση πολυκατοικία κατέρρευσε με αποτέλεσμα συντρίμμια να πέσουν σε γειτονική αυλή σπιτιού.

Από την κατάρρευση στο Μαρούσι την Κυριακή 04.07.2026, τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στην αυλή του σπιτιού του.

Η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, όταν τμήμα της μεσοτοιχίας υποχώρησε και ο τοίχος με τα τούβλα κατέληξαν στην ταράτσα και την αυλή της διπλανής μονοκατοικίας, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια από την πτώση των υλικών. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Μετά το περιστατικό, αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να απομακρυνθούν τα επικίνδυνα υλικά από το σημείο.

Όπως εξηγεί γειτόνισσά του, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι από τούβλα, και έπεσε πάνω του, την ώρα που εκείνος καθόταν στην αυλή του, με συνέπεια να τον τραυματίσει στο πόδι. «Το ακούσαμε, τραντάχτηκε όλο το σπίτι» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όλοι βγήκαν για να τον βοηθήσουν.

Στην οικοδομή, κατά την ίδια, δεν γίνονται εργασίες και είμαι παρατημένη έτσι, επί χρόνια.