Πυροβολισμοί στο Ίλιον: Η 17χρονη νύφη κατήγγειλε τον πεθερό της ότι πήγε να βιάσει

Πυροβολισμοί έπεσαν στο Ίλιον το βράδυ της Κυριακής 07.12.2025 προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Ο λόγος όμως που φαίνεται να βγήκαν τα όπλα στο Ίλιον σοκάρει καθώς δεν επρόκειτο απλά για μια διένεξη μεταξύ οικογενειών ρομά αλλά ήταν κάτι περισσότερο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σκαι, όλα ξεκίνησαν όταν η 17χρονη νύφη μπήκε να κάνει μπάνιο και όπως κατήγγειλε ο πεθερός της επιχείρησε, να την βιάσει.

Η κοπέλα ενημέρωσε την οικογένεια της, η οποία έφτασε άμεσα στον καταυλισμό Ρομά στο Ίλιον και συνεπλάκη με την οικογένεια του 18χρονου γαμπρού και πεθερού.

Το επεισόδιο ήταν αρκετά σοβαρό και αυτό διότι κάποια στιγμή βγήκαν και τα όπλα. Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ οι αρχές εντόπισαν στο σημείο δύο κάλυκες.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε επτά συλλήψεις και από τις δύο οικογένειες.