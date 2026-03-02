Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ορατός ο κίνδυνος τρομοκρατικού χτυπήματος και στην Ελλάδα – Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

Πενήντα στόχοι στην Αθήνα, δέκα διπλωματικές αντιπροσωπείες στη χώρα μας και δεκάδες επιχειρήσεις ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων σε Κρήτη, Ρόδο, Κυκλάδες έχουν μπει στο σχέδιο που έχει εκπονήσει η ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με την ΕΥΠ, για το ενδεχόμενο να… μπουν στο μάτι «μοναχικών λύκων» ή εγχώριων πυρήνων τρομοκρατίας με αφορμή τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή.

«Πηγές» της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν στο newsit.gr ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, ο κίνδυνος ενός χτυπήματος ακόμη και στη χώρα μας, είναι ορατός, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν αναλυτές «το Ιράν, είναι χώρα που εξάγει τρομοκρατία και στην Ευρώπη». Τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό και «σκανάρονται» όλοι οι επιβάτες που μπαίνουν στην Ελλάδα, έχουν ύποπτο προφίλ και κατάγονται από συγκεκριμένες χώρες.

Παράλληλα, έχει ανοίξει σε 24ωρη βάση το δίκτυο πληροφοριών και συνεργασιών με όλες τις αρχές και τις υπηρεσίες των συμμαχικών χωρών. Ακόμη και άτομα που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μέσω των δουλεμπορικών κυκλωμάτων, ελέγχονται πλέον εξονυχιστικά, ενώ και εγχώριοι εξτρεμιστικοί πυρήνες, έχουν μπει σε αυξημένη επιτήρηση. Οριακά, στο μάτι της ΕΛ.ΑΣ, έχει μπει και η Σούδα, σε μια προσπάθεια να αποκλειστεί και το παραμικρό ενδεχόμενο, περίεργων κινήσεων.

Εστιατόρια, σχολεία, συναγωγές και ξενοδοχεία

Η Αντιτρομοκρατική και η Κρατική Ασφάλεια σε συνεργασία με την ΕΥΠ, έχουν απλώσει ένα πρωτοφανές δίχτυ προστασίας, που εκτείνεται από την Αμερικανική, την Ισραηλινή και άλλες οκτώ πρεσβείες και φθάνει μέχρι συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα, συναγωγές, εστιατόρια, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά λένε στο newsit.gr αξιωματικοί που έχουν γνώση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, να προσεγγίσει κάποιος τις πρεσβείες, των οποίων τα μέτρα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, είναι αδύνατον και η ανησυχία στρέφεται στο υπόλοιπο κομμάτι των πιθανών στόχων. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι υπεύθυνοι των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και αυτό που θέλουν σε πρώτη φάση, είναι τα μέτρα ασφαλείας να είναι εμφανέστατα, ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά.

Για αυτό, στο επιχειρησιακό παιχνίδι, έχουν μπει και αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών, όπως ΔΙ.ΑΣ., Άμεση Δράση, ΟΠΚΕ, έτσι ώστε να εκμηδενιστεί η πιθανότητα ενός συμβάντος. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι επικεφαλής αξιωματικοί του επιχειρησιακού σχεδιασμού, καταρτίζοντας τη λίστα των πιθανών στόχων, εντόπισαν δεκάδες μεγάλες επιχειρήσεις αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην Κρήτη, τη Ρόδο και τις Κυκλάδες όπου ισραηλινοί επιχειρηματίες έχουν προβεί σε μεγάλες επενδύσεις κυρίως ξενοδοχειακών μονάδων.

To άρθρο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ορατός ο κίνδυνος τρομοκρατικού χτυπήματος και στην Ελλάδα – Το σχέδιο της ΕΛΑΣ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr