Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που ανάγκαζε παιδιά να πουλούν λαθραία τσιγάρα: Τα κρατούσαν σε υπόγεια και τα χτύπαγαν

Την απόλυτη κόλαση ζούσαν τα παιδιά που κρατούσε με τη βία εγκληματική οργάνωση και τα έβαζε να πουλούν λαθραία τσιγάρα. Νέες πληροφορίες βγαίνουν στο «φως» για την δραστηριότητά τους, τον τρόπου που εκμεταλλεύονταν τους ανήλικους αλλά και τα κέρδη που έβγαζαν.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η αστυνομία φαίνονται και τα βρώμικα υπόγεια της εγκληματικής οργάνωσης, στα οποία έμεναν τα μικρά παιδιά. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ αυτών οι 2 αρχηγοί και άλλοι 5 που φαίνεται πως εμπλέκονται. Όσον αφορά τα θύματά τους που τα χρησιμοποιούσαν για να πουλούν τα λαθραία τσιγάρα, αποκαλύφθηκε πως εκμεταλλεύονταν τουλάχιστον 11 άτομα, μεταξύ αυτών 4 ανήλικοι.

Συνολικά κατασχέθηκαν 8.260 λαθραία πακέτα τσιγάρα, και 473 λαθραίες συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν έφεραν ειδική ταινία απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Η επιχείρηση για την σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης έγινε με τη βοήθεια της INTERPOL αλλά και της Εσωτερικής Ασφάλειας των Η.Π.Α (HIS).

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία για εκμετάλλευση ανήλικου αλλοδαπού, η οποία υποβλήθηκε από Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, δρούσαν τουλάχιστον από το 2020.

Τα 2 αρχηγικά μέλη (42χρονος και 39χρονος), είχαν αναθέσει σε μη ταυτοποιημένους -μέχρι στιγμής- στρατολόγους, να βρίσκουν ανήλικους αλλοδαπούς και να τους υποχρεώνουν να δουλεύουν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, δίνοντάς τους χρήματα.

Αφού τους έπειθαν, αναλάμβαναν το κόστος της παράνομης μεταφοράς των ανηλίκων στην Ελλάδα και τους ενημέρωναν ότι το χρέος τους θα εξοφλούνταν μέσω της εργασίας τους σε καταστήματα ψιλικών, που εκμεταλλευόταν η εγκληματική οργάνωση.

Στη συνέχεια τους έβαζαν να δουλεύουν ασταμάτητα και χωρίς ρεπό ενώ όποιος αντιστεκόταν, έπεφτε και θύμα ξυλοδαρμού.