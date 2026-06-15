Ράλλυ Δωδώνης: Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα – «Έφυγε το αυτοκίνητο και ήρθε πάνω μας», λέει ο πατέρας του 9χρονου που τραυματίστηκε

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο καθώς και η μαρτυρία του πατέρα του 9χρονου αγοριού το οποίο τραυματίστηκε από το τροχαίο που έγινε όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός διαδρομής το πρωί της Κυριακής (14.06.2026) στο Ράλλυ Δωδώνης.

Όλα συνέβησαν στην πρώτη ειδική διαδρομή όταν οι θεατές είδαν ένα αγωνιστικό να βγαίνει από την πορεία του στο Ράλλυ Δωδώνης και να έρχεται κατά πάνω τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένα μικρό αγόρι.

Ο πατέρας του μικρού μίλησε στο Live News για όσα συνέβησαν: «Έφυγε το αυτοκίνητο απ’ τον δρόμο και ήρθε και σταμάτησε μπροστά μας. Και απλά όπως καθόταν ο μικρός στην καρέκλα, γύρισε η καρέκλα.

Καθόμασταν στην άκρη. Απλά έφυγε το αυτοκίνητο και ήρθε πάνω μας. Έρχεται από ύψωμα και κατεβαίνει σε μας. Σταμάτησε μπροστά μας και απλά τον ακούμπησε λίγο με την πόρτα, και έπεσε, και γύρισε η καρέκλα που καθόταν.

«Προληπτικά μας έστειλαν στο νοσοκομείο, μας έλεγξε ο γιατρός της διοργάνωσης και απλά μας είπε ότι προληπτικά αν θέλουμε να πάμε στο νοσοκομείο. Το παιδί είναι μια χαρά. Κανένα λάθος από κανέναν, ήταν να γίνει, έγινε».

Όλα έγιναν στην πρώτη ειδική διαδρομή «Μανωλιάσα», όταν οι θεατές είδαν ένα αγωνιστικό να βγαίνει από την πορείας του και να έρχεται κατά πάνω τους.