Ρέθυμνο: Άνδρας εισέβαλε στο δημαρχείο σε έξαλλη κατάσταση και τα έκανε «γυαλιά καρφιά»

Εκτός ελέγχου βγήκε ένας άνδρας σήμερα το πρωί (17/6/2026) στο Ρέθυμνο, αφού εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο Δημαρχείο και το γραφείο του δημάρχου Γιώργη Χ. Μαρινάκη.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο δράστης προκάλεσε σημαντικές φθορές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, φωνάζοντας απειλές και χυδαίες εκφράσεις. Ο δήμαρχος Ρεθύμνου δεν ήταν ευτυχώς στο κτίριο αφού βρίσκεται στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο άνδρας προκάλεσε ζημιές και στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου αναποδογύρισε και πέταξε στο δρόμο τα σταντ με τις αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Στο Δημαρχείο μετέβησαν άμεσα ο Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου Χρήστος Παπαδάκης και άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου που πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο της Αυτόφωρης Διαδικασίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο Δήμος Ρεθύμνης υπέβαλε μήνυση εναντίον του για διατάραξη της λειτουργίας του και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας, αιτούμενος την παραδειγματική τιμωρία του και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε.