Ρέθυμνο: Ανήλικος μέθυσε σε γάμο που πήγε με τον πατέρα του και κατέληξε στο νοσοκομείο

Σε γάμο στο Ρέθυμνο πήγε ένας ανήλικος με τον πατέρα του για να γιορτάσουν και να διασκεδάσουν, με αποτέλεσμα ο 17χρονος όμως να καταναλώσει αλκοόλ και να καταλήξει στο νοσοκομείο εξαιτίας οξείας μέθης.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου το βράδυ του Σαββάτου (6/12/2025) αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στον γάμο και ήταν μεθυσμένος. 

Όπως επιβεβαιώνουν πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 17χρονος είχε πάει σε γάμο μαζί με τον πατέρα του και όταν βρέθηκε σε κατάσταση μέθης τον μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο, από όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο ανήλικος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή newsit.gr

