Ραφήνα: Μπλόκο στα πλοία από συνδικαλιστές – Παρεμποδίζουν τον απόπλου

Δεμένα θα παραμείνουν σήμερα (3/7/2026) πολλά πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας, αφού τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν ξεκινήσει 24ωρη απεργία με στόχο να θέσουν ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα. Αυτή βέβαια κρίθηκε παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο του Πειραιά κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ).

Οι ναυτεργάτες και συνδικαλιστές βέβαια δεν έκαναν πίσω και έχουν κατακλίσει το λιμάνι της Ραφήνας από σήμερα το πρωί εμποδίζοντας τον απόπλου των πλοίων, όπως είχε ανακοινωθεί από χθες.

Το σκεπτικό της απόφασης επικεντρώνεται στο διαδικαστικό σκέλος της προκήρυξης της απεργίας (οκταήμερη προθεσμία έγγραφης γνωστοποίησης της κινητοποίησης προς τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και προσδιορισμός του προσωπικού ασφαλείας).

Η 24ωρη απεργία θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, ενώ θα γίνει και απεργιακή συγκέντρωση στις 08:00 το πρωί έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «Super Ferry». Όπως αναφέρουν τα ναυτεργατικά σωματεία η προσέγγιση μεγάλου αριθμού πλοίων στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, καθώς δεν είναι επαρκείς οι υπάρχουσες λιμενικές υποδομές.

Επισημαίνουν ότι υπάρχουν μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και έντεκα πλοία, γεγονός που εκτιμούν ότι δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους ναυτεργάτες, τους επιβάτες και τους κατοίκους της περιοχής.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferries, ανακοίνωσαν ακυρώσεις δρομολογίων.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας χθες (2/7/2026) σε τηλεοπτικό σταθμό, τόνισε ότι η ανάπτυξη της ακτοπλοΐας δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε βάρος της ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι το λιμάνι μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα έως πέντε πλοία, ενώ οι αιτήσεις δρομολόγησης είναι σημαντικά περισσότερες. Όπως ανέφερε, η Λιμενική Αρχή εφαρμόζει αυστηρά το ισχύον καθεστώς ελλιμενισμού, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφάλειας».