Ραφήνα: 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη βενζινάδικου – «Τον ξέρει ο κόσμος στην περιοχή γιατί είναι ενοχλητικός»

Επίθεση με μαχαίρι από έναν 52χρονο Αλβανό δέχτηκαν υπάλληλος και πελάτης βενζινάδικου στη Ραφήνα το πρωί της Παρασκευής (5.6.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν σε βενζινάδικο στη Ραφήνα όταν ο 52χρονος Αλβανός συνεπλάκη με Αιγύπτιο υπάλληλο του πρατηρίου και έναν πελάτη, επίσης Αλβανό.

Τότε ο 52χρονος, που φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα έβγαλε ένα αιχμηρό αντικείμενο και επιτέθηκε στον υπάλληλο και στον πελάτη του βενζινάδικου.

Ο πρώτος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης είχε τραύματα στα δύο του χέρια.

Ο δράστης διέφυγε πεζός, ωστόσο ο Αλβανός πελάτης του βεζινάδικου τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και τον παρέσυρε τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι άλλοι δύο στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας.

«Τον ξέρει ο κόσμος στην περιοχή γιατί είναι ενοχλητικός»

«Το περιστατικό έγινε σήμερα γύρω στις 11:30 το πρωί. Ο άνθρωπος που συνελήφθη είναι αυτός για τον οποίο η κοπέλα είχε κάνει καταγγελίες ότι έρχεται και δημιουργεί επεισόδια. Εμείς από το κατάστημα τον έχουμε διώξει πολλές φορές, γιατί ερχόταν και την ενοχλούσε. Της μιλούσε άσχημα και γενικά δημιουργούσε προβλήματα. Έχει θέματα ο άνθρωπος, δεν είναι στα καλά του. Τον έχουμε απομακρύνει αρκετές φορές. Ερχόταν, ενοχλούσε την κοπέλα αλλά και όλο το κατάστημα, γιατί καθόταν συνεχώς απ’ έξω. Τον ξέρει ο κόσμος στην περιοχή γιατί είναι ενοχλητικός. Η κοπέλα είχε κάνει μία-δύο φορές καταγγελία στην Αστυνομία. Τον μάζευαν και μετά τον άφηναν ελεύθερο» λέει στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου.

«Τελευταία, επειδή ξαναεμφανίστηκε και συνέχισε να την παρενοχλεί, έκανε νέα τηλεφωνική καταγγελία. Εγώ μάλιστα της είχα πει να το κάνει, γιατί όσο είναι εδώ και είμαστε εμείς καλά, αλλά αν τη συναντήσει κάπου στον δρόμο μπορεί να γίνει κάποιο κακό. Μπορεί να της επιτεθεί ή να την κακοποιήσει. Ο άνθρωπος είναι τελείως αλλού. Δεν είναι καλά ψυχικά. Είχε γίνει επώνυμη καταγγελία στο τμήμα και όλα αυτά ήταν γνωστά», επισημαίνει και αφηγείται τι συνέβη το πρωί της Παρασκευής.

«Σήμερα ξανάρθε στο κατάστημα. Κάποιος προσπάθησε να τον βγάλει έξω. Την ώρα που ο υπάλληλος προσπαθούσε να τον απομακρύνει και να του πιάσει τα χέρια, εκείνος έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να μαχαιρώνει όποιον έβρισκε μπροστά του. Ο υπάλληλός μου δέχθηκε μία μαχαιριά στην πλάτη και μία στο κεφάλι, όπου έχει και σκίσιμο. Ένας άλλος άνδρας που είχε πάει πρώτος να τον απομακρύνει τραυματίστηκε στο χέρι, στο μπράτσο. Μετά τη συμπλοκή ο δράστης έφυγε. Τότε ο πρώτος άνδρας, ο πελάτης, πήρε το αυτοκίνητό του και τον χτύπησε λίγο πιο κάτω. Από ό,τι γνωρίζω τον πέτυχε στο πόδι. Τα δύο τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας για ράμματα και τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρα. Παρέλαβαν και τον δράστη, ο οποίος είχε τραυματιστεί από την παράσυρση, και μεταφέρθηκε με συνοδεία», αναφέρει.