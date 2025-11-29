Ραφαήλ: Το ευχαριστώ του πατέρα του 19χρονου και το συγκλονιστικό αντίο των ΕΠΟΠ – «Η απώλειά σου μας γέμισε λύπη και δάκρυα»

Συγκλονίζει το γράμμα που έγραψαν οι συνάδελφοι στρατιώτες ΕΠΟΠ που υπηρέτησαν μαζί με τον 19χρονο στον Αυλώνα. Ένα γράμμα που αναφέρεται στον Ραφαήλ με τα πιο θερμά λόγια για το ήθος και την αγάπη του για την πατρίδα.

Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠΟΠ) από το Τυμπάκι Ηρακλείου τραυματίστηκε θανάσιμα όταν – για λόγους που ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές – εξερράγη χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του 6ου ΕΤΕΘ στο Πεδίο Βολής Αφάντου στη Ρόδο, ενώ ένα ακόμα στέλεχος, ένας 39χρονος αρχιλοχίας πατέρας δύο παιδιών τραυματίστηκε βαριά.

Το Σάββατο (29.11.2025), ένα μήνυμα που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πατέρας του Ραφαήλ, ευχαριστώντας όλον τον κόσμο για την αγάπη και τη συμπαράσταση, αναφέρεται και στο σπαρακτικό αποχαιρετιστήριο γράμμα που έστειλαν οι φίλοι και συνάδελφοι του 19χρονου από τον Αυλώνα.

«Ο Ραφαήλ – Γεώργιος Γαλυφιανάκης και η οικογένειά του σας ευχαριστούμε για την αγάπη που μας έδωσε κάθε σπίτι από όλη την Ελλάδα…

Τελειώνοντας θα θέλαμε να δημοσιεύουμε αυτό που μας έστειλαν οι φίλοι και συνάδελφοι του από τον Αυλώνα που τον έζησαν τον τελευταίο καιρό… και πάλι σας ευχαριστούμε».

Το γράμμα

«Αγαπητέ συνάδελφε Ραφαήλ Γεώργιε Γαλυφιανάκη,

Η ημέρα της Τετάρτης που πέρασε έγινε ημέρα βαθιάς λύπης για όλα τα παιδιά, τους συναδέλφους σου, που σε γνωρίσαμε και εκπαιδευτήκαμε μαζί στον Αυλώνα ως ΕΠΟΠ.

Στο άκουσμα του ξαφνικού θανάτου σου επικράτησε παγωμάρα και κανείς δεν ήθελε να το πιστέψει.

Σε γνωρίσαμε στον Αυλώνα την περίοδο της εκπαίδευσής μας. Τα ποικίλα χαρίσματά σου ξεπρόβαλαν αμέσως και έγινες φίλος με όλους. Η καλοσύνη σου, η προθυμία σου, η οργανωτικότητά σου και η άριστη συνεργασία σε έκαναν αγαπητό σε όλους μας.

Η αγάπη σου για το στράτευμα και την πατρίδα ήταν φανερή από την πρώτη ημέρα της παρουσίας σου στον Αυλώνα.

Σου ανατέθηκαν τα καθήκοντα του θαλαμάρχη, τα οποία έφερες εις πέρας με μεγάλη επιτυχία.

Στα αυτιά μας αντηχούν ακόμη τα πατριωτικά συνθήματα που μέσα από την ψυχή σου φώναζες στις παρελάσεις, τονώνοντας το ηθικό όλων μας.

Υπήρξες έως και την τελευταία ρανίδα του αίματός σου πιστός και φιλότιμος στρατιώτης και τήρησες τον όρκο σου στο έπακρον.

Έφυγες όμως, φίλε, ξαφνικά και αναπάντεχα, στο άνθος της ηλικίας σου.

Η απώλειά σου μας γέμισε λύπη και δάκρυα.

Πρωτίστως πόνεσε την οικογένειά σου, στην οποία εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Λύπησες τους φίλους σου και το χωριό σου ολόκληρο, που τόσο αγάπησες και σε λίγη ώρα θα σε δεχτεί η γη όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες και ζούσες.

Λύπησες εμάς, τους συναδέλφους σου, που σε γνωρίσαμε λίγο αλλά μας έμεινες αξέχαστος.

Η μόνη μας παρηγοριά είναι ότι πλέον βρίσκεσαι δίπλα στον Αναστημένο Χριστό, στους Αγγέλους και στους Αγίους.

Θα αναμένουμε να σε ξαναδούμε την ημέρα της Κοινής Αναστάσεως, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας».

Η οικογένεια του 19χρονου Ραφαήλ, συγγενείς και φίλοι του, είπαν το τελευταίο αντίο την Παρασκευή (28.11.2025) στο Τυμπάκι, στον τόπο καταγωγής του.

Πλήθος κόσμου με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα βρέθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι όπου έγινε η κηδεία του νεαρού στρατιώτη που έφυγε τόσο άδικα.