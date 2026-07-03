Ρόδος: Ένοχος ο 44χρονος που προκάλεσε το τροχαίο με τις δύο νεκρές για απόπειρα αφαίρεσης του «εγκεφάλου» της BMW

Ένοχος κρίθηκε από το τριμελές πλημμελειοδικείο Ρόδου ο 44χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα με θύματα μητέρα και κόρη. Το δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη του για την απόπειρα αφαίρεσης του «εγκεφάλου» του μοιραίου αυτοκινήτου ενώ αναμενόταν πραγματογνωμοσύνη από την τροχαία.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 χρόνων και 4 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 15 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, ο 44χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, λίγο μετά την αποφυλάκισή του, τον Μάιο του 2025, φέρεται να επικοινώνησε επανειλημμένα με υπάλληλο της εταιρείας στην οποία φυλασσόταν η μοιραία BMW ζητώντας να αφαιρεθεί ο καταγραφέας από τον χώρο της μηχανής.

Φέρεται επίσης να έδωσε αναλυτικές οδηγίες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων. Ο εργαζόμενος ωστόσο αντιστάθηκε και ενημέρωσε τόσο την επιχείρηση όσο και την τροχαία Ρόδου για το συμβάν.

Ο 44χρονος συνέχισε τις προσπάθειες, προσεγγίζοντας αυτή τη φορά άλλον εργαζόμενο της εταιρείας, χωρίς όμως να ολοκληρώνεται η επιθυμία του.

Οι αρχές θεωρούν τον καταγραφέα κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο, καθώς από τα δεδομένα του μπορεί να δώσουν πληροφορίες για την ταχύτητα του οχήματος πριν από τη σύγκρουση με το αυτοκίνητο των γυναικών.

Ο 44χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι στόχος του δεν ήταν η αφαίρεση ή η καταστροφή του καταγραφέα, αλλά η προστασία του.

Όπως ανέφερε, μετά την αποφυλάκισή του έλαβε ειδοποιήσεις από την εφαρμογή του αυτοκινήτου για σοβαρές βλάβες και πιθανό κίνδυνο ανάφλεξης. Υποστήριξε ακόμη ότι επιδίωκε μόνο τη μεταφορά του καταγραφέα σε ασφαλέστερο σημείο εντός του ίδιου χώρου και ότι δεν είχε ενημερωθεί για κατάσχεση ή απαγόρευση προσέγγισης του οχήματος. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του και τον έκρινε ένοχο.