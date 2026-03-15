Ρόδος: Αγνοείται ηλικιωμένος που είχε πάει για ψάρεμα στην παραλία Καλάθου

Συναγερμός έχει σημάνει στο νησί της Ρόδου έπειτα από την εξαφάνιση ηλικιωμένου ο οποίος είχε πάει για ψάρεμα και δεν επέστρεψε ποτέ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Λιμενικό Σώμα και εθελοντικές ομάδες, για τον εντοπισμό ηλικιωμένου από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, ο οποίος είχε μεταβεί μαζί με ένα φίλο του, λίγο μετά τις 18:30 το Σάββατο (14.03.2026) σε παραλία της Ρόδου για να ψαρέψουν από τη στεριά.

Στην περιοχή έχει σπεύσει πλωτό σκάφος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ενώ έρευνες έχουν ξεκινήσει και από εθελοντές στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας Καλάθου.