Ρόδος: Αποκαλυπτική η έκθεση για το τροχαίο με τις 2 νεκρές – Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός

Αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, με θύματα την 56χρονη και την 26χρονη κόρη της. Η έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας αποκαλύπτει πως ο οδηγός του μοιραίου BMW αυτοκινήτου, είχε αναπτύξει ταχύτητα τη στιγμή που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο των θυμάτων. Σήμερα (20.05.2026) ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το δικαστήριο του επέβαλε απαγόρευση εξόδου από την χώρα, την εμφάνιση του σε αστυνομικό τμήμα τις πρώτες 5 ημέρες του μήνα και την καταβολή χρηματικού ποσού 50.000 ευρώ. Σχετικά με την έκθεση, οι αστυνομικοί κατέγραψαν σημάδια ολίσθησης στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου που φτάνουν τα 52 μέτρα και 50 εκατοστά, απόσταση που μετά από σύγκρουση μπορεί να διανυθεί μόνο αν το αυτοκίνητο έχει μεγάλη κινητική ενέργεια.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν για να καταγράψουν το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα διαπίστωσαν από το ασημί αυτοκίνητο είχε χάσει τον έλεγχό του, πριν σταματήσει.

Το αυτοκίνητο των θυμάτων προκάλεσε σημάδια στον δρόμο μήκους 2 και 9 μέτρων, στο ρεύμα που κινούνταν η ασημί BMW, δείχνοντας έτσι πως μετά την μετωπική σύγκρουση, το όχημα των γυναικών άλλαξε λωρίδα μέχρι εν τέλει να ακινητοποιηθεί.

Μπροστά από την BMW βρέθηκαν λάδια ενώ θραύσματα γυαλιών και πλαστικών ήταν διάσπαρτα πεταμένα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αλλά και σε σπίτι όπου βρίσκεται στο σημείο της τραγωδίας.

Το κρίσιμο εύρημα για το φανάρι

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σε κεντρικό δρόμο όπου υπάρχουν φανάρια, ακόμη και για αυτούς που θέλουν να στρίψουν αριστερά, προς διαφορετική κατεύθυνση.

Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν πληροφορίες πως φανάρι σε εκείνο το σημείο είχε βλάβη, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων.

Όπως επιβεβαίωσε η έκθεση της τροχαίας, στο φανάρι για να στρίψουν οι οδηγοί αριστερά, δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη.

Στον κρεμαστό σηματοδότη που βρίσκεται στο δεξί πεζοδρόμιο του ίδιου ρεύματος, η ένδειξη ωστόσο λειτουργούσε κανονικά σε όλες τις φάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί εάν η κόκκινη ένδειξη του φαναριού δεν λειτουργούσε τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος ή αν προκλήθηκε εξαιτίας της σύγκρουσης.

Ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου υποβλήθηκε αμέσως σε αλκοτέστ, με το αποτέλεσμα να βγαίνει αρνητικό. Παράλληλα, παραγγέλθηκε λήψη αίματος για ανίχνευση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Ο οδηγός της BMW συνελήφθη αμέσως και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.

Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το τροχαίο δυστύχημα

Ο οδηγός δεν αρνείται το ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα αν και υποστηρίζει πως το τροχαίο δυστύχημα προκλήθηκε όταν τα θύματα παραβίασαν το κόκκινο φανάρι, πάνω σε στροφή με αποτέλεσμα να μην προλάβει να φρενάρει.

Το ίδιο υποστηρίζει και η σύντροφός του που επέβαινε στο όχημα τη στιγμή της τραγωδίας.

Αυτές οι καταθέσεις έρχονται σε «σύγκρουση» με την κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα που ανέφερε στις αρχές πως αυτός που παραβίασε το φανάρι ήταν ο οδηγός της BMW.

Αστυνομικοί συνεχίζουν και παίρνουν καταθέσεις για το τροχαίο δυστύχημα και ελέγχουν προσεκτικά βίντεο από κάμερες τις περιοχές για να αποκαλύψουν το τι συνέβη και έχασαν τη ζωή τους τόσο νωρίς μητέρα και κόρη.

Πληροφορίες από dimokratiki.gr