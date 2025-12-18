Ρόδος: Δάσκαλος καράτε καταδικάστηκε για ασέλγεια σε ανήλικες αθλήτριες – Μαρτυρίες για αγγίγματα σε ευαίσθητα σημεία

Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 59χρονος δάσκαλος καράτε στη Ρόδο για ασέλγεια σε δύο ανήλικες αθλήτριες. Τα κορίτσια κατήγγειλαν αγγίγματα, φιλιά και περίεργες προσωπικές ερωτήσεις.

Ο δάσκαλος καράτε από τη Ρόδο κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικό για την ασέλγεια και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα, ενώ για μία από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, αθωώθηκε.

Σύμφωνα με τη dimokrtatiki.gr, η υπόθεση που απασχόλησε όσο λίγες την κοινωνία της Ρόδου κι όχι μόνο, άρχισε να ξετυλίγεται τον Φεβρουάριο του 2024, όταν η μία από τις δύο ανήλικες κατήγγειλε ότι ο δάσκαλος καράτε μπήκε στα αποδυτήρια, την αγκάλιασε και τη φίλησε στο κεφάλι και στο στήθος.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά

Η 15χρονη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και περιέγραψε την πράξη χωρίς συναίνεση που της προκάλεσε φόβο και αμηχανία, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μάθημα καράτε, αναφέροντας έντονη δυσφορία.

Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας της, η ανήλικη παρακολουθούσε μαθήματα καράτε με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή επί 5,5 χρόνια και περιέγραψε αλλαγή συμπεριφοράς στις τελευταίες έξι προπονήσεις με αναφορές στη σεξουαλική του ζωή και ανάρμοστες ερωτήσεις προς το κορίτσι.

Μετά τη δημοσιοποίηση της αρχικής καταγγελίας, εμφανίστηκαν άλλες δύο ανήλικες. Μία 16χρονη κατέθεσε ότι τον Δεκέμβριο του 2023, ο 59χρονος την άγγιξε στο στήθος και τη φίλησε στο στόμα. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε μία 14χρονη που υποστήριξε ότι είχε βιώσει κι εκείνη αντίστοιχη συμπεριφορά που την έκανε να αισθανθεί άβολα και αποχώρησε από τη σχολή καράτε.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού συνέδεσαν τις δύο υποθέσεις ως προς το πρόσωπο του κατηγορούμενου και αξιολόγησαν ξεχωριστά το κάθε περιστατικό.

Τέλος, ο 59χρονος τόνισε ότι ουδέποτε άγγιξε ή φίλησε την 15χρονη, και πώς ότι τη συγκεκριμένη ώρα βρισκόταν στην είσοδο της σχολής και στο γραφείο του και επικαλέστηκε την παρουσία άλλων μαθητών ως μάρτυρες, υποστηρίζοντας ότι οι συμπεριφορές παρερμηνεύθηκαν σε περιβάλλον άθλησης με έντονη ανθρώπινη αλληλεπίδραση.