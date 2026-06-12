Ρόδος: Καρέ – καρέ η εισβολή ανήλικων διαρρηκτών σε κατάστημα, γύρισαν την κάμερα στον τοίχο αι έσπασαν την τζαμαρία

Μία απίστευτη διάρρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα στην Ρόδο, με τις σοκαριστικές στιγμές από τη στιγμή που «μπουκάρουν» οι δράστες να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας του μαγαζιού.

Οι δράστες, με καλυμμένα πρόσωπα, φαίνονται να κινούνται μέσα στο κατάστημα γρήγορα και μεθοδικά, προσπαθώντας να διαφύγουν πριν γίνουν αντιληπτοί. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή της διάρρηξης των τριών ανδρών σε κατάστημα εστίασης στο Χαράκι της Ρόδου, που έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (08.06.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα συμμετείχαν ένας ενήλικος άνδρας, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μάσκα, καθώς και δύο ανήλικοι – ετών 12 – που φορούσαν κουκούλες.

Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό του Star, ένα από τα παιδιά αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κάμερας ασφαλείας και την στρέφει προς τον τοίχο, προκειμένου να περιοριστεί η καταγραφή των κινήσεών τους.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των υπόπτων, ενώ οι ιδιοκτήτες του καταστήματος δήλωσαν σοκαρισμένοι από το περιστατικό.

Σε δεύτερο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, δύο άτομα καταγράφονται να βρίσκονται μέσα στον χώρο της επιχείρησης. Ωστόσο, η ενεργοποίηση του συναγερμού φαίνεται να τους αιφνιδιάζει, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν άμεσα το κατάστημα και να διαφύγουν. Στα πλάνα φαίνεται και η στιγμή που οι ανήλικοι γυρίζουν την κάμερα προς τον τοίχο για να μην φαίνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από το ταμείο.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να προσφέρουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη σύλληψη των δραστών και στην αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.