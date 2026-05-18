Ρόδος: Συγκλονιστική μαρτυρία για το τροχαίο με τις δύο νεκρές – «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

Αναπάντητα τα ερωτήματα για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο όπου δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, ακόμη διερευνώνται αν και αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν πως είδαν αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα λίγο πριν την τραγωδία.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής (18.05.2026) στην Αφάντου της Ρόδου, με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτοκίνητο που ταιριάζει στις περιγραφές του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στην σύγκρουση, έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς λίγο πριν το τροχαίο δυστύχημα.

Γυναίκα η οποία επέβαινε σε τρίτο όχημα και βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο της τραγωδίας, περιέγραψε πως το αυτοκίνητο έκανε επικίνδυνες προσπεράσεις με ζιγκ-ζαγκ ενώ έφερε και εξάτμιση που έκανε εκκωφαντικό θόρυβο.

«Κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλυθιών. Ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος», είπε αρχικά στον ΑΝΤ1.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπέρασε ένα ασημί, μικρό αυτοκίνητο. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είπα και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες», κατέληξε η γυναίκα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Αφάντου Ρόδου.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στο δεύτερο.

Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες στήνοντας μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού για τις δύο γυναίκες. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τις παρέλαβαν και τις μετέφεραν σε νοσοκομείο της Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επίσης και οι 3 επιβαίνοντες του δεύτερου αυτοκινήτου. Πατέρας, γιος και μία γυναίκα μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου συνελήφθη και κρατείται, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.