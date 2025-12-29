Σάμος: Νεκρός ο ένας από τους 4 αγνοούμενους μετανάστες – 26 βρέθηκαν στην ξηρά

Νεκρός ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων μεταναστών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα.

Η μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικο, ξεκίνησε μετά από εντοπισμό 26 μεταναστών στην περιοχή Πεταλίδες, με τους ανθρώπους να δηλώνουν στις αστυνομικές αρχές που τους εντόπισαν ότι υπάρχουν 4 αγνοούμενοι στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού ανοικτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος – ελληνικής ακτοφυλακής, ενός ελικοπτέρου αλλά και ιδιωτικού σκάφους, καθώς και στελεχών του λιμενικού που επιχειρούν από ξηράς.