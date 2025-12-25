Σέρρες: Αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος στα Πορόια με χρήση drone και ειδικού εξοπλισμού

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου στα Άνω Πορόια Σερρών είναι σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη μέρα (25/12/2025).

Ο 45χρονος διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου στα Άνω Πορόια στις Σέρρες αγνοείται απο το πρωί της Τρίτης 23/12/2025. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση απο το σπίτι που διαμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε αναζητείται. Άφησε στο σπίτι του τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, όμως έφυγε με το αυτοκίνητο του.

Το πρωί της Τετάρτης (24/12/2025) η σύζυγος του 45χρονου δήλωσε την εξαφάνιση του στην αστυνομία, ενώ λίγες ώρες αργότερα ενεργοποιήθηκε και η υπηρεσία του Silver Alert της Γραμμής Ζωής.

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, Πυροσβεστική, Αστυνομία, μέλη των εθελοντικών ομάδων της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή προσπαθώντας να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, ακόμα και στα πιο δύσβατα σημεία.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής Στάθης Ζαπρίδης τονίζει στο newsit.gr:

«Είμαστε όλοι επι ποδός για δεύτερη μέρα απο τις 7 το πρωί. Όλοι, και η Πολιτική Προστασία, η Αστυνομία, οι συνάδελφοι του στην Πυροσβεστική, όλες οι εθελοντικές ομάδες είναι σε συνεχείς έρευνες σε όλη την περιοχή ακόμα και σήμερα που είναι Χριστούγεννα. Σήμερα σηκώθηκε και drone και όλοι προσπαθούμε να βρεθεί κάποιο σημάδι είτε το ίδιου είτε του αυτοκινήτου του. Η αγωνία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και ελπίζω να έχουμε καλά νέα σύντομα. Είναι ένας άνθρωπος ευαισθητοποιημένος σε όλα, πάντα κοντά στην Υπηρεσία του. Ελπίζουμε να είναι καλά».

Ο Μίλτος Μπενάκης, υπεύθυνος της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Διασωστών Δήμου Θεσσαλονίκης, βρίσκεται και ο ίδιος στο σημείο απο νωρίς μιλάει στο newsit.gr:

«Βρισκόμαστε απο το πρωί και συμμετέχουμε στις έρευνες με τον εξοπλισμό μας, με το drone μας, και προσπαθούμε να εντοπίσουμε κάποιο ίχνος. Νωρίτερα βρήκαμε στην περιοχή ένα μπουφάν παρόμοιο με αυτά της πυροσβεστικής, όμως φαίνεται πως τελικά δεν ανήκει στον αγνοούμενο».

Ο Χρήστος Ράμος, πρόεδρος εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ στο newsit:

«Απο σήμερα τα ξημερώματα συνδράμει και ο ΟΦΚΑΘ στις έρευνες με δέκα εθελοντές, δύο drones και 4 οχήματα 4×4. Προσπαθήσαμε να σηκώσουμε τα drones, όμως ο καιρός δεν μας το επέτρεψε καθώς είχε συννεφιά. Για λίγο βελτιώθηκε ο καιρός, βλέπουμε όμως πάλι ότι πυκνώνουν τα σύννεφα και δεν θα μπορέσουμε. Είναι αδύνατο να έχει χαθεί ολόκληρο αυτοκίνητο. Τώρα που θα πέσει η νύχτα αναγκαστικά οι έρευνες θα σταματήσουν, όμως αύριο θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας».



Η αγωνία των συγγενών του 45χρονου άνδρα μεγαλώνει όσο περνούν οι μέρες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

