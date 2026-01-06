Σέρρες: Δεν πρόλαβε να μπει στο σπίτι και ξεψύχησε μόνος ο άτυχος 17χρονος – Ο μοιραίος καβγάς και η δύσκολη ζωή του 16χρονου δράστη

Μία παρεξήγηση, για ένα κορίτσι, φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για την τραγωδία στις Σέρρες, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 17χρονο ενώ ο φερόμενος ως θύτης, μόλις 16 ετών, φαίνεται πως ανεβαίνει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του τον δικό του Γολγοθά. Τώρα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση…

Το 17χρονο παιδί που έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα, είχε βγει για καφέ με την παρέα του. Ο 16χρονος τον πλησίασε και δεν άργησε να ξεσπάσει ο μοιραίος καβγάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr φαίνεται πως έφαγε δύο δυνατές γροθιές αλλά και μία αγκωνιά στο κεφάλι. Μια αγκωνιά που όπως όλα δείχνουν, ήταν αυτή που στάθηκε μοιραία για τη ζωή του 17χρονου στις Σέρρες.

Το παιδί ήταν γεμάτο αίματα όταν έφτασε έξω από το σπίτι του.

Δεν πρόλαβε να μπει και ξεψύχησε μόνος

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ακόμα ένα από τα τραγικά της υπόθεσης, είναι το γεγονός ότι ο 17χρονος δεν πρόλαβε καν να μπει στο σπίτι του. Δεν κατάφερε να χτυπήσει το κουδούνι και να ζητήσει βοήθεια.

Έφτασε μέχρι τον ακάλυπτο χώρο που υπάρχει δίπλα από το σπίτι. Κάθισε εκεί μόνος και ξεψύχησε.

Άλλο ένα σενάριο, είναι να κάθισε έξω από το σπίτι ίσως για να ηρεμήσει λίγο από την άθλια κατάσταση που βρισκόταν. Ήταν άσχημα χτυπημένος και γεμάτος με αίματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν το παιδί βρέθηκε νεκρό, είχε «εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

Συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου – Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Για το θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες συνελήφθη και η μητέρα του φερόμενου ως δράστη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Ο 16χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι χτύπησε τον 17χρονο, επειδή νευρίασε όταν έμαθε ότι ο εκείνος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του». Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ένα ασταθές οικογενειακό περιβάλλον και έχει απασχολήσει αρκετά τις αρχές. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 2 φορές, είτε για ξυλοδαρμό ανήλικου είτε για κατοχή ναρκωτικών.

Η πρώτη φορά που απασχόλησε τις αρχές ήταν στα 13 του χρόνια όταν η αστυνομία τον είχε πιάσει για μικροκλοπές.

Μετέπειτα, το 2021 μαζί με άλλα άτομα χτύπησαν βάναυσα έναν ανήλικο έξω από Λύκειο στις Σέρρες. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Δύο χρόνια μετά συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για κατοχή ναρκωτικών. Πέρα από τις 2 συλλήψεις, είχε προσαχθεί αρκετές φορές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν προσπαθήσει να πάρουν την επιμέλειά του οι θείες του. Ωστόσο μετά από άρνηση της μητέρας του αποφασίστηκε να παραμείνει σε εκείνη η επιμέλεια, αλλά με επίβλεψη από τον επιμελητή ανηλίκων της εισαγγελίας. Μέτρο, που όπως φαίνεται, δεν είχε αποτέλεσμα…

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 17χρονου, θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.