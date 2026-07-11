Σέρρες: Νοσηλεύεται διασωληνωμένος 35χρονος οδηγός που έπεσε με μοτοσικλέτα του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Μάχη για τη ζωή του δίνει 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στις Σέρρες επί της οδού Μπιζανίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (11.07.2026) σε κεντρικό δρόμο των Σερρών όταν ένας 35χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Με αποτέλεσμα την πρόσκρουσή του σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια την ανατροπή της μηχανής και τη σφοδρή πρόσκρουση του νεαρού στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διεκόμισαν εσπευσμένα τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή του λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης λόγω της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασής του.

Οι αρχές και πιο συγκεκριμένα το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Σερρών διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια, που οδήγησαν στο τροχαίο ατύχημα.