Σαλαμίνα: Τα κοσμήματα από ελεφαντόδοντο, το σπασμένο βάζο με τα 8.000 ευρώ και το μίσος για την πεθερά που οδήγησαν στη δολοφονία

Μπήκε στο σπίτι για να κλέψει τα 8.000 ευρώ, ωστόσο η αντιπάθεια που είχε η 46χρονη για την πεθερά της, την οδήγησαν στη δολοφονία της 74χρονης στη Σαλαμίνα. Έτσι, χτύπησε την ηλικιωμένη γυναίκα με μένος και με ένα μαχαίρι την κατακρεούργησε.

Από την πρώτη στιγμή που οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εκλήθησαν να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ και να φτάσουν στους δράστες της αποτρόπαιας πράξης στη Σαλαμίνα, έβαλαν στο «μικροσκόπιο» τους και την 46χρονη. Θεώρησαν ως μια τους βασικούς ύποπτους στην υπόθεση δολοφονίας, την νύφη της ηλικιωμένης γυναίκας για δύο κυρίως λόγους.

Ο πρώτος από αυτούς ήταν ότι η 46χρονη γνώριζε για τα χρήματα που είχε στο σπίτι του το θύμα και ο δεύτερος το πάθος της για τον τζόγο. Παράλληλα από την αυτοψία που έγινε στο χώρο, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο δράστης προέρχεται από το περιβάλλον της 74χρονης. Κι αυτό γιατί, ο άνθρωπος που είχε μπει στο σπίτι φέρεται να ήξερε που βρίσκονταν τα χρήματα αλλά και τα κοσμήματα.

Το βάζο μέσα στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τα 8.000 ευρώ βρέθηκε σπασμένο και τα χρήματα να λείπουν, ενώ τα πανάκριβα βραχιόλια από ελεφαντόδοντο που είχε η ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της, εντοπίστηκαν στην θέση τους.

Παράλληλα οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο που κάλυπταν οι κάμερες στο σπίτι του θύματος, αλλά και η κόντρα που είχε η 46χρονη με την 74χρονη ήταν αρκετά για να στοχοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Έτσι μέσω επισυνδέσεων άρχισαν να παρακολουθούν το κινητό της τηλέφωνο αλλά και τις καθημερινές της δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της 25ήμερης παρακολούθησης της από τους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. η 46χρονη μπορεί να έδειχνε κάποιες στιγμές ανήσυχη ωστόσο δεν υπέπεσαν στην αντίληψη τους κάποιες περίεργες κινήσεις.

Την ημέρα της δολοφονίας τώρα, η 46χρονη φέρεται να έδρασε βάσει σχεδίου. Έτσι αφού «τύφλωσε» την κάμερα στο σπίτι της ηλικιωμένης, στη συνέχεια μπήκε μέσα σε αυτό, με την εντύπωση ότι δεν θα γίνει αντιληπτή από την 74χρονη.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η 46χρονη πήγε στο σπίτι της 74χρονη με σκοπό να την κλέψει κι όχι να την σκοτώσει. Για αυτό και δεν είχε πάρει κάποιο όπλο μαζί της. Το μπουκάλι άλλα και το μαχαίρι με τα οποία σκότωσε την ηλικιωμένη τα βρήκε στο σπίτι του θύματος, ενώ εκτιμάται ότι άρχισε να την χτυπάει όταν «στράβωσε» η διάρρηξη που είχε σχεδιάσει.

Το μένος με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της 74χρονης γυναίκας η 46χρονη νύφη, αποδεικνύει το μισός που έτρεφε για εκείνη, καθώς οι δύο γυναίκες δεν τα πήγαιναν καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα τα ψυχολογικά ή ψυχιατρικά θέματα που φέρεται να αντιμετώπισε η δράστις στο παρελθόν, δεν φαίνεται να ήταν αυτά που συνέβαλαν στο να φτάσει μέχρι το έγκλημα.