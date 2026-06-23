Σεισμός στο Προκόπι Ευβοίας μεγέθους 4,1 Ρίχτερ – Έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στο Προκόπι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:55 και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 15,2 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται πως η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια ξεκίνησε στις 7 Ιουνίου, όταν τρεις ισχυροί σεισμοί με μεγαλύτερο αυτόν των 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή του Προκοπίου, αφήνοντας πίσω ζημιές σε δεκάδες κτίρια, ενώ προκλήθηκαν και κατολισθήσεις.