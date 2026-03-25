Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα, στο χωριό Αγία Κυριακή το επίκεντρο

Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα αργά χθες (24.03.2026) το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός στα Ιωάννινα, ο οποίος χαρακτηρίζεται «ασθενής» από τους ειδικούς, καταγράφτηκε στις 23:57, 12 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά της κοινότητας της Αγίας Κυριακής, ή 322 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματίες ή για σοβαρές υλικές ζημιές.

Στα 9,5 χιλιόμετρα εκτιμάται το εστιακό βάθος.

Σχετικά Άρθρα