Σεισμός 5,2 Ρίχτερ ανοιχτά από τη Ζάκυνθο – Στη θάλασσα το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ – σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – σημειώθηκε ανατολικά από τη Ζάκυνθο στη 01:41 τα ξημερώματα της Τρίτης (16.12.2025).

Ο σεισμός έχει επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή που απέχει 89 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Πάτρα και Πύργο, χωρίς να αναφερθούν τυχόν υλικές ζημιές.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 8,5 χιλιόμετρα.

Η αρχική ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ανέφερε ως μέγεθος 5,1 βαθμούς και επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 48 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

Το δε εστιακό βάθος εκτιμάτο στα 10 χιλιόμετρα.

Στις 2:50 π.μ. σημειώθηκε νέα δόνηση της τάξης των 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ από τον ίδιο εστιακό χώρο, ανοιχτά της Ζακύνθου, αυτή τη φορά 75 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα.

Το εστιακό βάθος της νέας σεισμικής δόνησης βρέθηκε στα 6 χλμ.