Σε κλίμα κατάνυξης η μοναδική περιφορά του επιταφίου μέσα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Σε ένα σκηνικό όπου η τέχνη συναντά την ευλάβεια, πραγματοποιήθηκε και φέτος Μεγάλη Παρασκευή (10/4/2026) η ξεχωριστή περιφορά του επιταφίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Εκατοντάδες πιστοί συμμετείχαν σε μια ακολουθία επιταφίου που χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του χώρου, μετατρέποντας τη «γειτονιά της σιωπής» σε επίκεντρο της πασχαλινής κατάνυξηςστο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η πομπή ξεκίνησε λίγο πριν τις επτά το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου, που βρίσκεται στην καρδιά του κοιμητηρίου, ακολουθώντας μια διαδρομή που διήρκεσε αρκετή ώρα.

Υπό τους πένθιμους ήχους της μπάντας του δήμου Αθηναίων, ο επιτάφιος κινήθηκε στα κατάφυτα σοκάκια της έκτασης των 170 στρεμμάτων, περνώντας ανάμεσα από εντυπωσιακά μνημεία και οικογενειακούς τάφους, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν αληθινά αρχιτεκτονικά κτίσματα και γλυπτά αριστουργήματα.

Ανάμεσα στο πλήθος που ακολούθησε τη λιτανεία βρίσκονταν κάτοικοι του Παγκρατίου, του Μετς και άλλων κοντινών περιοχών, ξένοι περιηγητές που εντυπωσιάστηκαν από το τελετουργικό, αλλά και πολλοί συγγενείς που βρήκαν την ευκαιρία να φροντίσουν τα μνήματα των δικών τους ανθρώπων, ανάβοντας ένα κερί στη μνήμη τους.