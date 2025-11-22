Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση το ζευγάρι που έπαθε δηλητηρίαση από μανιτάρια στην Έδεσσα – Το μήνυμα του γιου τους

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται ο 65χρονος και η 55χρονη που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια στην Έδεσσα και μεταφέρθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 21.11.2025 στην Αθήνα με C- 130 για να διακομιστούν στη συνέχεια σε νοσοκομεία της Ιταλίας για επείγουσα μεταμόσχευση σε δύο διαφορετικά μεταμοσχευτικά κέντρα στη Ρώμη και στην Πίζα.

Οι γιατροί διαπίστωσαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για διαδικασία αναζήτησης μοσχεύματος.

Ο γιος τους, έκανε μία ανάρτηση στα social media στην οποία ευχαριστεί τόσο τους γιατρούς στα νοσοκομεία της χώρας μας, όσο και τον κόσμο που του συμπαραστέκεται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ακόμη ενημερώνει ότι η κατάστασή τους είναι κρίσιμη αλλα σταθερή και ότι βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του γιου τους

«Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλες και όλους ξεχωριστά. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτό τον αγώνα.

Η κατάσταση τους είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία. Θα κάνουμε ο,τι χρειαστεί για να γίνουν καλά! Και πάλι σας ευχαριστώ· αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας.

Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΘ, του ΑΧΕΠΑ, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση.

Σας ευχαριστώ».

Το ζευγάρι είχε μαζέψει άγρια μανιτάρια σε περιοχή της Έδεσσας και τα έφαγαν. Αρχικά νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της Έδεσσας, ωστόσο η κατάσταση και των δύο επιδεινώθηκε σημαντικά και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο ΑΧΕΠΑ».