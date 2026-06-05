Σε 73 νοσοκομεία λειτουργεί το «βραχιολάκι»: Μειώθηκε κατά 63% ο χρόνος εξυπηρέτησης στα Επείγοντα συγκριτικά με το 2025

Άλλα 73 νοσοκομεία έχουν μπει στο σύστημα με το βραχιολάκι και ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα Επείγοντα έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του.

«Αυτό δείχνει έμπρακτα τη βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ», προσθέτει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναρτώντας πίνακες με τα πρόσφατα στοιχεία από τα Επείγοντα των δημοσίων νοσοκομείων, από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί το «βραχιολάκι».

«Το “Βραχιολάκι” για την ενημέρωση και παρακολούθηση των αναμονών στα ΤΕΠ επεκτείνεται σταθερά σε όλη τη χώρα, με 73 νοσοκομεία ήδη διασυνδεδεμένα. Ταυτόχρονα, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, αποτυπώνοντας έμπρακτα τη βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ», αναφέρει.

«Μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280 χιλ. περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά, κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα του ΓΝΑ ΚΑΤ, το οποίο διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά με περισσότερα από 10,3 χιλ. περιστατικά και μέσο χρόνο εξυπηρέτησης μόλις 2 ώρες και 37 λεπτά», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.