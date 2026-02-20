Σοβαρές καταγγελίες γονέων και μαθητών για διευθύντρια Λυκείου στο Νέο Κόσμο – Τι απαντάει η ίδια

Κατά μιας διευθύντριας ενός Λυκείου στο Νέο Κόσμο έχουν ταχθεί μαθητές και γονείς καθώς την κατηγορούν για βίαιη συμπεριφορά, ενώ μια μητέρα αναφέρει ότι έβρισε την ίδια και τον σύζυγό της.

Οι μαθητές στο Λύκειο στο Νέο Κόσμο ζητούν την απομάκρυνσή της, έχουν κάνει κατάληψη στο σχολείο, ενώ από την πλευρά της η καθηγήτρια υποστηρίζει πως κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του σχολείου παρά τις δυσκολίες από συμπεριφορές μαθητών.

«Είχαμε εκείνη την ώρα κανονικά μάθημα, μπαίνει μέσα στην τάξη και άρχισε να μας κατηγορεί για ένα σπασμένο τοίχο. Και την ρωτάω για τις τουαλέτες των αγοριών λέω «μήπως φταίμε εμείς που είναι σπασμένες 3 χρόνια;». Εκείνη την ώρα τρελαίνεται μου λέει «σκασμός» έρχεται επάνω μου μου σπρώχνει το θρανίο έπειτα μου ρίχνει τα κλειδιά επάνω μου».

Γονείς και μαθητές καταγγέλλουν στο MEGA την βίαιη,όπως λένε, συμπεριφορά της εκπαιδευτικού.

«Μου κλείνει το τηλέφωνο. Μετά παίρνει ο άνδρας μου τηλέφωνο και ξεκίνησε να βρίζει ότι είμαστε ζώα και ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να πάρουμε τηλέφωνο», ανέφερε η μητέρα μαθητή.

Δύο μέρες μετά η διευθύντρια σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες εξύβρισε και πάλι μαθητές αποκαλώντας τους ζώα και όταν εκείνοι προσπάθησαν να έρθουν σε συνεννόηση μαζί της κάλεσε την αστυνομία.

«Αισθανόμαστε φόβο γιατί όποτε θέλαμε να εκφράσουμε ένα πρόβλημα είτε δεν υπάρχει καμία αντίδραση είτε η αντίδραση είναι αρνητική», είπε μαθήτρια.

«Όπως καταλαβαίνεται τα περιστατικά είναι πάρα πολλά έχουμε φτάσει στο αμήν και μείς και τα παιδιά μας», καταγγέλλει μητέρα μαθητή.

Υπό κατάληψη το σχολείο – Η διευθύντρια φέρεται να αποκλείει μαθητές από την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Το σχολείο εδώ και δύο εβδομάδες τελεί υπό κατάληψη με αίτημα την απομάκρυνση της διευθύντριας, το μάθημα γίνεται διαδικτυακά με την ίδια να αποφασίζει να αποκλείσει από την διδασκαλία μερίδα μαθητών που θεωρεί υπεύθυνους.

«Έβγαλε ένα e-mail ξαφνικά και με 19 άτομα το οποίο το έστειλε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ούτε των γονέων ούτε των μαθητών το έστειλε στο σύλλογο των διδασκόντων και ζήτησε να μην τους δέχονται στο webex», καταγγέλλει μητέρα μαθήτριας.

Τι απαντά η διευθύντρια

Σε επικοινωνία που είχε το MEGA με την διευθύντρια η ίδια δίνει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή.

«Όπως πήγα να περάσω δίπλα από τον μαθητή σκόνταψα στο θρανίο του και μου έπεσαν τα κλειδιά. Δεν τον ακούμπησα ποτέ και δεν κινήθηκα απειλητικά προς εκείνον. Κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του σχολείου παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω από κάθε είδους συμπεριφοράς των μαθητών», υπογράμμισε.

Μετά τα αλλεπάλληλα και την αγανάκτηση των κηδεμόνων ο σύλλογος γονέων απευθύνθηκε τόσο στο αρμόδιο όργανο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και της περιφερειακής προκειμένου το ζήτημα να διευθετηθεί.

«Στο πλαίσιο των θεσμικών μας αρμοδιοτήτων και με γνώμονα την διαφάνεια θα προβούμε στις δέουσες διοικητικές και πειθαρχικές ενέργειες», τονίζει η ΔΔΕ Α’ Αθηνών.

Ο Σύλλογος Γονέων με υπογραφές που έχει συλλέξει ζητά να απομακρυνθεί η διευθύντρια με την ίδια να αναφέρει πως ίσως υπάρχει κάποια σκοπιμότητα πίσω από αυτό το αίτημα