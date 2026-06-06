Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη – Στο νοσοκομείο το θύμα

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση νεαρής γυναίκας, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (06.06.2026) στη Θεσσαλονίκη, με το θύμα να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο έγινε στις 06:30 το πρωί, στην οδό Κομνηνών 73, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, όταν λεωφορείο χτύπησε την 24χρονη που διέσχιζε τον δρόμο. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας για την παράσυρση.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε την νεαρή και την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.