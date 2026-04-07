Σοκ στην Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη

Η σορός ατόμου αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε την Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) σε παραλία στην Εύβοια.

Διερχόμενοι πολίτες βρήκαν την σορό στην ακτογραμμή της παραλίας Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια, από διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου, ενώ παραμένουν άγνωστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ του Κ.Υ. Αλιβερίου

Αναμένεται να ακολουθήσει ειδική διαδικασία μέχρι να διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου.