Σοκ στην Καβάλα: 7χρονος εγκλωβίστηκε σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων

Απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (18.03.2026) στην Καβάλα, όπου ένας 7χρονος κλειδώθηκε θυρίδα παραλαβής δεμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν κοντά στο λιμάνι της Καβάλας, όπου ο 7χρονος έπαιζε με τον αδερφό του. Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδί μπήκε μέσα σε θυρίδα locker, του οποίου η πόρτα έκλεισε με τον μικρό μέσα.

Τρομοκρατημένος ο 7χρονος χτυπούσε την μεταλλική πόρτα με πολίτες να σπεύδουν στο σημείο.

Για καλή τύχη όλων, περαστικοί είδαν και άκουσαν τον 7χρονο να φωνάζει και έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική και το Λιμενικό προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο 7χρονος.