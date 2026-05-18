Σοκ στον ΒΟΑΚ: Άγνωστοι σημάδευαν τουρίστες με όπλα από καρότσα αγροτικού, βίντεο

Σίγουρα θα μείνουν αξέχαστες οι διακοπές στην Κρήτη για δύο τουρίστες από την Αυστραλία. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, βίωσαν ένα σοκαριστικό περιστατικό στον ΒΟΑΚ και προχώρησαν σε επώνυμη αναφορά.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο του patris.gr, ενώ κινούνταν με ενοικιαζόμενο όχημα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πετρέ με κατεύθυνση προς τα Χανιά, οι τουρίστες βρέθηκαν πίσω από αγροτικό αυτοκίνητο με μερικώς καλυμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Στο αγροτικό διακρίνονται, επίσης, ενδείξεις και σήματα που παραπέμπουν στον στρατό.

Στην καρότσα του αγροτικού επέβαιναν δύο άνδρες με στολές στρατιωτικής παραλλαγής.

Ο ένας στεκόταν όρθιος κρατώντας εμφανώς οπλοπολυβόλο (!), ενώ ο δεύτερος, σε θέση πρηνηδόν, κρατούσε στρατιωτικό τουφέκι, σημαδεύοντας – σύμφωνα με την καταγγελία – διερχόμενα αυτοκίνητα…

Μία τέτοια εικόνα προκαλεί εύλογη ανησυχία, ιδιαίτερα σε επισκέπτες του νησιού, ενώ δημιουργεί και αρνητικές εντυπώσεις για την ασφάλεια και την εικόνα της Κρήτης στο εξωτερικό.

Το περιστατικό πλέον χρήζει πλήρους διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και κανόνες ασφαλείας.