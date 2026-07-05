Σοκ στο Ηράκλειο: Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη είναι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Ηράκλειο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη.

Η 46χρονη δημοσιογράφος, ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους και σε όσους τη γνώριζαν, ήταν η γυναίκα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η δημοσιογράφος είχε μια μακρά και αξιόλογη πορεία στα μέσα ενημέρωσης της Κρήτης. Για χρόνια εργάστηκε στην Κρήτη TV, στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη» και στο neakriti.gr, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον γιατρό να διαπιστώνει τον θάνατό της. Η σορός της μεταφέρθηκε για τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις τελευταίες κινήσεις της άτυχης γυναίκας. Στο βίντεο φέρεται να φαίνεται να ανεβαίνει στο σπίτι της, στη συνέχεια να κατεβαίνει στο γκαράζ, να μπαίνει στο αυτοκίνητό της και λίγη ώρα αργότερα να χάνει τη ζωή της.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν λόγο για θάνατο που πιθανότατα οφείλεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εξετάσεις. Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Το «αντίο» των συναδέλφων της

«Η ΚΡΗΤΗ ΤV πενθεί. Ένας δικός μας άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας. Ένας άνθρωπος που μας χάριζε χαρά και ζωή. Η δική μας Μαρία. Η Μαρία μας. Όλοι μας θρηνούμε την δική μας Μαρία Αντωνογιαννάκη. Τόσο νέα, τόσο όμορφη, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σήμερα το απόγευμα. Η δική μας δημοσιογράφος, η δική μας Μαρία.

Μια γυναίκα με ΟΛΗ τη σημασία της λέξης. Ένας άνθρωπος με ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ. Η εφημερίδα «Νέα Κρήτη» πενθεί. Η ΚΡΗΤΗ ΤV το Neakriti.gr και όλα τα μέσα πενθούν. Εξαιρετική δημοσιογράφος, αλλά τι σημασία έχει η δουλειά αυτή την ώρα.

Ο άνθρωπος μας έφυγε… Έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά. Και τόσο μικρή. 46 ετών.. Βιώνουμε το απόλυτο σοκ…

Καλό ταξίδι…

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της από όλο τον όμιλο, την οικογένεια της ΚΡΗΤΗ ΤV.

Τα λόγια και οι γραμμές είναι δύσκολο να γραφτούν αυτή τη στιγμή…»