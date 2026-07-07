Σπάρτη: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι μετά από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό

Δυο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (06.07.2026) στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Τρίπολης, στην παράκαμψη των Βουτιάνων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη, βγήκε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, το οποίο κατευθυνόταν σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο ηλικιωμένος οδηγός του ΙΧ και η γυναίκα που επέβαινε ως συνοδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η Τροχαία Σπάρτης διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.