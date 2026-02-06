Σπουδαία ανακάλυψη στη Μεγαλόπολη – Εντοπίστηκαν τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία του κόσμου

Ακόμα μία απίστευτη ανακάλυψη έγινε στην Ελλάδα, αφού τα αρχαιότερα γνωστά ξύλινα εργαλεία παγκοσμίως, που χρησιμοποιήθηκαν πριν από 430.000 χρόνια, ανακαλύφθηκαν στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας από μια διεθνής ομάδα ερευνητών από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

Τα ξύλινα εργαλεία που ανακαλύφθηκαν προέρχονται από την αρχαιολογική θέση Μαραθούσα 1, που χρονολογείται στην Κατώτερη Παλαιολιθική περίοδο, μια περίοδο που ξεκίνησε πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια, διήρκεσε ως περίπου το 300.000 π.Χ. και χαρακτηρίστηκε από την εμφάνιση των πρώιμων ανθρώπων (ανθρωπίνοι) και των πρώτων εργαλείων.

Η ανασκαφή στην περιοχή της Μεγαλόπολης είναι μακροχρόνια, από το 2013 οπότε κατά τη διάρκεια επιφανειακής έρευνας ανακαλύφθηκε η θέση Μαραθούσα 1 μέχρι το 2019, οπότε σταμάτησε η συστηματική ανασκαφή.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ανακαλύφθηκαν λίθινα και οστέινα τέχνεργα, αντικείμενα δηλαδή που έχουν υποστεί επεξεργασία από τον άνθρωπο, αλλά και οστά θηλαστικών. Όμως, το ενδιαφέρον των ερευνητών συγκέντρωσε και κάτι ακόμα πιο σπάνιο: ξύλινα ευρήματα, τα οποία μελετήθηκαν ενδελεχώς.

Η καθηγήτρια Παλαιοανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν, Κατερίνα Χαρβάτη, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης ανακάλυψης.

Η ίδια τόνισε για το δεύτερο εύρημα πως είναι η πρώτη φορά, που ανακαλύπτεται τέτοιου είδους ξύλινο εργαλείο.