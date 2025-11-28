Στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ το Σάββατο 10:00 με 14:00 – Ακυρώνεται η μεταμεσονύχτια κινητοποίηση

Χωρίς Μετρό και Τραμ θα μείνει η Αττική αύριο Σάββατο (29.11.2025) από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00, καθώς θα υπάρχει στάση εργασίας απο τους εργαζόμενους προκειμένου να πάνε στην κηδεία του συναδέλφου τους που έχασε την ζωή του στον Πειραιά

Σύμφωνα με ανακοίνωση τα μέσα θα εκτελέσουν κανονικά τη νυχτερινή λειτουργία του Σαββάτου αναστέλλοντας λόγω πένθους τη μεταμεσονύχτια στάση εργασίας που είχαν αρχικά εξαγγείλει σε Μετρό και Τραμ.

Η κηδεία του αρχιτεχνίτη της Γραμμής 1 θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι στον Άνω Πλάτανο Ακράτας.

Η ανακοίνωση των Σωματείων της ΣΤΑΣΥ

«Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.

Οι συνάδελφοι του θα τον αποχαιρετήσουμε τo Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον Άνω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 στάση εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας.

Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία.

Μεταξύ άλλων, διεκδικούν:

Nα διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Π.Γ.

Να παρθούν μέτρα ασφάλειας και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου!

Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της επισκευαστικής βάσης της Γραμμής 1 στον Πειραιά!

Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο!

Να εκδοθούν ή και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας!

Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ, δεν θα δεχτούν άλλη θυσίαστον χώρο εργασίας τους.

Η προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ αναστέλλεται λόγω πένθους».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΣΤΑΣΥ

Σας ενημερώνουμε, πως το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, ημέρα κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, λόγω στάσης εργασίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ.

Η μεταμεσονύκτια λειτουργία του Σαββάτου των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.