Στέλιος Σούρλας: «Είναι μία φρικτή, ξεκάθαρη εν ψυχρώ δολοφονία» λέει ο δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Μαίνεται ο σάλος από τη δήλωση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, παρά τις προσπάθειες να αποδοθεί σε παρανόηση των δημοσιογράφων η επίμαχη φράση περί δημόσιας διαβούλευσης. Στο πλευρό της κ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις τάχθηκε ο δικηγόρος της, Στέλιος Σούρλας την Τρίτη (20.01.2026).

Μιλώντας στο Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο δικηγόρος Στέλιος Σούρλας υπερασπίστηκε – όπως είναι φυσικό – την πελάτισσά του, Μαρία Καρυστιανού σε σχέση με την επίμαχη δήλωσή της για τις αμβλώσεις.

«Ό,τι χειρότερο, νομίζω ότι είναι μία δολοφονία αγέννητου παιδιού και όχι το να κυοφορήσει ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως να μην το ήθελε αρχικά. Είναι μία φρικτή δολοφονία, ξεκάθαρη εν ψυχρώ δολοφονία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν δύναται καν να αμυνθεί».

Ο ίδιος μάλιστα θα ανοίξει και άλλη κουβέντα, αυτή της μοιχείας, το οποίο έχει λυθεί από το ’80 στην χώρα μας.

-Το θεσμό της μοιχείας πρέπει να τον επανεξετάσουμε με δημοψήφισμα;

-Τι σχέση έχει η μοιχεία; Το ένα είναι εντελώς διαφορετικό, μην μπερδεύετε τις έννοιες.

-Ρώτησα αν πρέπει και γι’ αυτό να κάνουμε δημοψήφισμα.

-Φυσικά.

Ο κ. Σούρλας μιλώντας στο Live News λέει πως εκείνος δεν είπε ποτέ να γίνει δημοψήφισμα για τη μοιχεία.

«Είπα εγώ ποτέ να γίνει δημοψήφισμα για τη μοιχεία; Είπα εγώ ποτέ να γίνει δημοψήφισμα για τη μοναρχία; Όλα αυτά είναι θέματα που έχουν τελειώσει εδώ και 40 χρόνια. Αυτό που είπα εγώ, την ώρα που μιλούσαμε για άλλο θέμα, ο δημοσιογράφος εμβόλιμα πέταξε κάποια άλλα θέματα, όπως μοιχεία κλπ, και εγώ απάντησα στα προηγούμενα. Το θέμα των αμβλώσεων έχει λυθεί εδώ και χρόνια και δεν απασχολεί κανέναν αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε όμως, η άποψή μου είναι η επίσημη θέση της εκκλησίας. Τα θέματα αυτά έχουν λυθεί εδώ και 40 χρόνια. Συνεργάζομαι με την κ. Καρυστιανού αλλά δεν έχω πάρει καμία απόφαση για το κόμμα. Έχω δεχτεί πρόταση αλλά δεν έχω απαντήσει ακόμα».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, χωρίς και πάλι να κατονομάζει ποιοι είναι αυτοί, η Μαρία Καρυστιανού πέρασε στη αντεπίθεση για τη συνέντευξη με τις αμβλώσεις, χωρίς να δώσει πολλές απαντήσεις.

«Δυστυχώς η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης (με ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλω να αναγνωρίσω) αποσιώπησε όλα τα θεσμικά ζητήματα που ανέδειξε η χθεσινή συνέντευξή μου στους κ.κ. Στραβελάκη και Καραμήτρου, και εστίασε μονοθεματικά στην άκαιρη ερώτηση περί αμβλώσεων. Η χθεσινή απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε σκοπίμως από όσους βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησης μου και συμπράττουν αδίστακτα στο πολιτικό συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα μου».