Στέφανος Παπαδόπουλος: Τα πρώτα βήματα στις πίστες της Θεσσαλονίκης, η κάθοδος στην Αθήνα και τα βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Τα πρώτα του βήματα στον χώρο του τραγουδιού τα έκανε σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που έκανε μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις, κατηφόρησε στην Αθήνα και εργάστηκε δίπλα στον καταξιωμένο τραγουδιστή.

Ο 22χρονος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από μικρή ηλικία του άρεσε η μουσική, με αποτέλεσμα τα δύο τελευταία χρόνια να ασχολείται επαγγελματικά. Τα προφίλ του στα social media είναι γεμάτα με φωτογραφίες και βίντεο από τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα και σε συναυλίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σε αυτά φαίνεται να τραγουδά και με τον Γιώργο Μαζωνάκη, πριν γίνει η επίμαχη μήνυση.

Για περίπου 14 μήνες τραγουδούσε σε καταστήματα της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα. Εκεί εμφανίστηκε στο πλευρό γνωστών τραγουδιστών, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, ο Πάνος Καλίδης, ο Μάκης Δημάκης, ο Νίκος Ρωμανός, η Σοφία Δανέζη και η Μαρία Καρλάκη. Ήταν από τα «μικρά» ονόματα στα σχήματα, ενώ πολλές φορές έκανε και δεύτερες φωνές.

Τον περασμένο Μάρτιο, όπως αναφέρει και ο ίδιος στη μήνυσή του, δέχτηκε την πρόταση να κατέβει στην Αθήνα με σκοπό να ξεκινήσει εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, κάτι που και έγινε.

Στις 22 Μαρτίου ανέβηκε στην πίστα του νυχτερινού κέντρου και ξεκίνησε να τραγουδάει δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Μάλιστα, από τις εμφανίσεις του έχει ανεβάσει και βίντεο στο οποίο τραγουδά μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη τη μεγάλη επιτυχία «Δεν ξέρω αύριο πού θα ’μαι».



Από τη συγκεκριμένη βραδιά, ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις εν ώρα εργασίας, είχε κάνει ανάρτηση στα social media, αναφέροντας τα εξής:

«Υπάρχουν βράδια που δεν μοιάζουν με κανένα άλλο. Βράδια που η σκηνή γίνεται σπίτι και οι φωνές ενώνονται σε μία. Αυτό το Σαββατόβραδο ήταν ένα από αυτά. Με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου, με ψυχή γεμάτη και καρδιά που χτυπούσε πιο δυνατά από τα ηχεία. Δεν έχει να κάνει με το πού είσαι, αλλά με το πώς νιώθεις. Και χθες νιώσαμε… πολλά. Ευχαριστούμε για ένα ακόμη μαγικό Σαββατόβραδο. Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο για να ζήσουμε μαζί όσα δεν λέγονται – μόνο τραγουδιούνται».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε στις 4 Μαΐου 2025, 43 ημέρες μετά την άφιξη του νεαρού τραγουδιστή στο νυχτερινό κέντρο και ενώ, σύμφωνα με τη μήνυσή του, είχαν προηγηθεί οι ασελγείς χειρονομίες και οι ανήθικες προτάσεις που καταγγέλλει ότι δέχτηκε από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο νεαρός τραγουδιστής, που βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, υποστηρίζει ότι προχώρησε στη μήνυση χωρίς κάποιον άλλο σκοπό, παρά μόνο για τη δικαίωσή του.

Παράλληλα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε και στις αναρτήσεις που διατηρεί στα social media από την περίοδο της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Τις δημοσιεύσεις δεν τις έχω σβήσει, γιατί είναι δουλειά μου. Να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι ένα βιογραφικό. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω των ανακοινώσεων που έκανε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, αναφέρει ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασής του από επιχειρηματικά συμφέροντα. Όπως υποστηρίζει ο τραγουδιστής, οι απαιτήσεις των εκβιαστών δεν έγιναν αποδεκτές από τον ίδιο, ενώ ταυτόχρονα κατέφυγε στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

