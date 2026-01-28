Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τα ναρκωτικά, οι χειρονομίες και οι απειλές

Όλο το υπόμνημα του Στέφανου Παπαδόπουλου, στο Προανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών για την πολύκροτη υπόθεση, με φόντο τη μήνυση που έχει υποβάλλει σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσιάζει το newsit.gr. O νεαρός καλλιτέχνης από τη Θεσσαλονίκη, μέσα από τις τρεις σελίδες των γραπτών εξηγήσεων που κατέθεσε στις δικαστικές αρχές, μέσω του συνηγόρου του Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, κάνει επί της ουσίας μια επανάληψη των όσων ισχυρίζεται στη μήνυση του, αναφέροντας όμως σε κάποια σημεία λεπτομέρειες και ακριβείς ημερομηνίες.

Μάλιστα, ο Στέφανος Παπαδόπουλος κλείνοντας αναφέρει πως «υπάρχουν οι απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την κίνηση της ποινικής διώξεως του Γιώργου Μαζωνάκη για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης, και ότι είναι νόμιμο και δίκαιο να διαταχθεί η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εγκαλούμενου».

«Έκανε χρήση ναρκωτικών και πρότεινε και σε εμένα»

Στις πρώτες γραμμές του τρισέλιδου υπομνήματος, ο Στέφανος Παπαδόπουλος αναφέρεται στη μήνυση της 18ης Δεκεμβρίου, την οποία είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, και στη συνέχεια ξεδιπλώνει τις ακριβείς ημερομηνίες όπου όπως ο ίδιος υποστηρίζει συνέβησαν τα γεγονότα.

«Στη μήνυση της 18-12-2025 κατά του Γεωργίου Μαζωνάκη, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία διατάσσοντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως. Στα πλαίσια, δε, αυτής κλήθηκα προς παροχή διευκρινίσεων. Επ’ αυτών λεκτέα είναι τα εξής: Σχετικά με τους ακριβείς χρόνους κατά τους οποίους έλαβαν χώρα οι καταγγελλόμενες πράξεις, οι οποίες στοιχειοθετούν το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης θέτω υπόψη σας ότι τα όσα αναφέρω στα υπό στοιχεία 1.5 ως και 1.16 της υπό κρίση σας εγκλήσεως έλαβαν χώρα την 20-3-2025 στο νυχτερινό κέντρο και συγκεκριμένα από την 8η απογευματινή της 20ης Μαρτίου ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαρτίου ( περίπου μέχρι τις 5 το πρωί ).

Τότε, συγκεκριμένα, ο εγκαλούμενος προέβη πολλάκις ενώπιόν μου σε χρήση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης), προτείνοντάς μου να προβώ και εγώ σε χρήση. Πρόταση την οποία αρνήθηκα, ενώ προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά μου ζητώντας μου να επιστρέψω στο καμαρίνι του, μετά το πέρας του προγραμματισμένου ραντεβού του μαζί με το φίλο μου, ο οποίος με είχε συνοδέψει στο νυχτερινό κέντρο, αλλιώς θα έπρεπε να μην ξαναπάω γενικά στο μαγαζί. Εννοήθηκε, επομένως, σαφώς πως αν δεν επέστρεφα και μάλιστα μαζί με τον φίλο μου, o κ. Μαζωνάκης δε θα επέτρεπε καν να ξεκινήσω να εργάζομαι στο κέντρο»

«Μου είπε αν θέλω καριέρα και μου υπέδειξε τα γεννητικά του όργανα»

Στις επόμενες γραμμές ο νεαρός αναφέρεται και στην ανήθικη πρόταση που όπως υποστηρίζει δέχθηκε από τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Απευθύνοντας μου ερώτημα σχετικά με τις προτιμήσεις μου στον ερωτικό τομέα (τι σου αρέσει στο σεξ) μου είπε “αν θέλω καριέρα”, συνοδεύοντας την ερώτησή του με χειρονομία που υποδείκνυε τα γενετικά του όργανα, ζητώντας επίμονα και κατ’ επανάληψη να τον ακολουθήσω μαζί με τον φίλο μου στην οικία του».

Παράλληλα αναφέρει πως ο τραγουδιστής του μιλούσε «φιλώντας με παρά τη θέλησή μου στο λαιμό, όταν επικαλέστηκα προσχηματικά κούραση ώστε να αποχωρήσω από το καμαρίνι του, απευθύνοντάς μου τη φράση “δε θα αγαπηθούμε;”».

Τον πίεζαν να πάει στο καμαρίνι

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, αναφέρεται και με συγκεκριμένες ημερομηνίες, στις πιέσεις που όπως υποστηρίζει δεχόταν από τρίτα πρόσωπα και συνεργάτες του τραγουδιστή προκειμένου να πάει στο καμαρίνι του.

Ειδικότερα: «Τα λοιπά περιστατικά, τα οποία αναφέρω στην υπό κρίση Σας έγκληση έλαβαν χώρα τους ακόλουθους χρόνους

την 21-3-2025 μού ζητήθηκε πολλάκις από το βοηθό σκηνοθέτη του σχήματος να μεταβώ μετά το πέρας της πρόβας τζενεράλε στο καμαρίνι του εγκαλουμένου, προφανώς κατόπιν δικής του υπόδειξης,

ομοίως και την 22-3-2025, ημέρα πρεμιέρας του σχήματος,

έκτοτε, κάθε βράδυ λειτουργίας του νυχτερινού καταστήματος δεχόμουν πιέσεις είτε από τον μαέστρο είτε από το βοηθό σκηνοθέτη, ώστε να μεταβώ στο καμαρίνι του εγκαλουμένου, προφανώς κατόπιν δικών του υποδείξεων. Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες εμφανίστηκα στο μαγαζί ήταν οι 29-3-2025, 5-4-2025, 12-4-2025, 19-4-2025, 26-4-2025, 3-5-2025 και 10-5-2025»

«Το παίζεις παρθένα και θες να κάνεις και καριέρα εδώ μέσα»

Σε αυτό το σημείο αναφέρεται και σε ένα συμβάν που όπως ισχυρίζεται έλαβε χώρα στις 5 Απριλίου του 2025. Μάλιστα όπως λέει μάρτυρας υπήρξε και μια μακιγιέζ.

«Στις 5-4-2025 έλαβε χώρα το περιστατικό ενώπιον της μακιγιέζ του εγκαλουμένου, όπου εντός του καμαρινιού του μού ζήτησε “να κανονίσουμε τίποτα”, συνοδεύοντας την ερώτησή του με χυδαία χειρονομία, η οποία παρέπεμπε στην πράξη της πεολειχίας, ενώ ακολούθως μού απηύθυνε τη φράση “το παίζεις παρθένα και θες να κάνεις και καριέρα εδώ μέσα”.

Θέτω ακόμη υπόψη σας, ως μού ζητήσατε, ότι το φιλικό πρόσωπο, με το οποίο μετέβην την 20-3-2025 στο νυχτερινό κέντρο είναι ο (σ.σ αναφέρεται στο όνομα του μάρτυρα)».

Κλείνοντας ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο νεαρός τραγουδιστής από τη Θεσσαλονίκη, αναφέρει πως παραθέτει πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων και ζητά την ποινική δίωξη του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Από την πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων και από τα όσα θα καταθέσουν ενώπιόν Σας οι μάρτυρες που έχω επικαλεστεί στην υπό κρίση Σας έγκλησή μου, προκύπτει σαφέστατα ότι πληρούνται η υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης, ως αυτό ορίζεται από το άρθρο 337 παρ. 4 Π.Κ. Πιστεύω συμπερασματικώς πως, από όσα προεξέθεσα, προκύπτει πως υπάρχουν οι απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την κίνηση της ποινικής διώξεως για το ως άνω αδίκημα και ότι είναι νόμιμο και δίκαιο να διαταχθεί η άσκηση ποινικής δίωξης του εγκαλούμενου».

To άρθρο Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τα ναρκωτικά, οι χειρονομίες και οι απειλές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr