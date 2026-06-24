Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τη διαδρομή του 43χρονου Σκοπιανού με το μπλε βαν, μετά την δολοφονία

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, την οποία ομολόγησε ότι διέπραξε ο 43χρονος ενοικιαστής της.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο έφερε στο φως το Mega, στο οποίο φαίνονται οι κινήσεις που έκανε ο καθ΄ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, αμέσως μετά το φονικό. Στα πλάνα, ο 43χρονος Σκοπιανός καταγράφηκε από κάμερες καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής που έκανε με το μπλε βαν του.

Η διαδρομή που ακολούθησε ο 43χρονος, ξεκινά από το μοιραίο σπίτι όπου σκότωσε την 45χρονη στο Βαρύπετρο, μέχρι και την περιοχή του Βατόλλακου, όπου έθαψε την Σταυρούλα Λεβεντάκη σε χωράφι ιδιοκτησίας του.

Το βίντεο καταγράφηκε περίπου στις 7 το πρωί της 31η Μαΐου, μόλις λίγες μόλις ώρες μετά το φονικό.

Ο 43χρονος δολοφόνος φόρτωσε αφού χτύπησε μέχρι θανάτου τη γυναίκα, και αφού την έδεσε χειροπόδαρα με tie wrap, έβαλε τη σορό της 45χρονης σε σακούλες και την φόρτωσε σε καρότσι οικοδομής μέσα στο μπλε βαν. Στη συνέχεια οδήγησε από το Βαρύπετρο έως τον Βατόλλακο.

Οι 18 φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξιχνίασαν την δολοφονία

Υπενθυμίζεται ότι, φωτογραφικό υλικό από το διαμέρισμα της φρίκης στα Χανιά, το σημείο της μαρτυρικής δολοφονίας, όπου ο 43χρονος Σκοπιανός, σκότωσε άγρια τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, παρουσίασε το newsit.gr. Στις εικόνες που περιλαμβάνονται μέσα στη δικογραφία του εγκλήματος, αποτυπώνεται υλικό από τις κινήσεις του μπλε βαν με το οποίο ο δολοφόνος μετέφερε την ατυχή 45χρονη.

Μάλιστα, στο τεράστιο πορτ μπαγκάζ φαίνονται τα σημεία που έχουν εστιάσει οι ερευνητές όπου εντοπίστηκε το αίμα της 45χρονης, ενώ μέσα στο διαμέρισμα τα αντικείμενα που που μπήκαν στο μικροσκόπιο και εξετάστηκαν από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ και έδειξαν τελικά πως το αίμα που βρέθηκε ανήκει στο θύμα.

Στο υλικό διακρίνεται και ένα λευκό βαν. Πρόκειται για ένα άλλο όχημα που χρησιμοποιούσε ο Σκοπιανός για τις μετακινήσεις τους γιατί είχε μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών.

Δείτε όλο το φωτογραφικό υλικό

Άμεσες ήταν οι κινήσεις της ΕΛΑΣ μόλις δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά που τελικά την δολοφόνησε ο ενοικιαστής της.