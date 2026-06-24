Σταυρούλα Λεβεντάκη: Οι 18 φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξιχνίασαν την δολοφονία της

Νέο φωτογραφικό υλικό από το διαμέρισμα της φρίκης στα Χανιά, το σημείο της μαρτυρικής δολοφονίας, όπου ο 43χρονος Σκοπιανός, σκότωσε άγρια τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, παρουσιάζει το newsit.gr.

Στις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται μέσα στη δικογραφία της δολοφονίας στα Χανιά, αποτυπώνεται υλικό από τις κινήσεις του μπλε βαν με το οποίο ο δολοφόνος μετέφερε την ατυχή Σταυρούλα.

Μάλιστα, στο τεράστιο πορτ μπαγκάζ φαίνονται τα σημεία που έχουν εστιάσει οι ερευνητές όπου εντοπίστηκε το αίμα της 45χρονης, ενώ μέσα στο διαμέρισμα τα αντικείμενα που που μπήκαν στο μικροσκόπιο και εξετάστηκαν από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ και έδειξαν τελικά πως το αίμα που βρέθηκε ανήκει στο θύμα.

Στο υλικό διακρίνεται και ένα λευκό βαν. Πρόκειται για ένα άλλο όχημα που χρησιμοποιούσε ο Σκοπιανός για τις μετακινήσεις τους γιατί είχε μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών.

Δείτε όλο το φωτογραφικό υλικό

Άμεσες ήταν οι κινήσεις της ΕΛΑΣ μόλις δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά που τελικά την δολοφόνησε ο ενοικιαστής της.

Μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε σχετικά με την υπόθεση. «Υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία στην υπόθεση. Άργησε να δηλωθεί η εξαφάνιση γιατί ο αδερφός της ήταν στο νοσοκομείο. Από τη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση μέσα στα δύο πρώτα 24ωρα οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στον 43χρονο ενοικιαστή της και στο σπίτι. Κατάφεραν να βρουν βίντεο παρά το γεγονός ότι ο 43χρονος είχε σβήσει το βασικό βιντεοληπτικό υλικό. Οι αστυνομικοί ανάκτησαν το υλικό, την είδαν να πηγαίνει προς το σπίτι αλλά να μην επιστρέφει ποτέ.

Βοήθησε και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών που έστειλε αμέσως κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες είχαμε καταφέρει να βρούμε και τις πρώτες απαντήσεις μέσα από στοιχεία που είχαν καθαριστεί επιμελώς από τον δράστη. Είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του, αλλά η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ».

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 43χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

To άρθρο Σταυρούλα Λεβεντάκη: Οι 18 φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξιχνίασαν την δολοφονία της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr