Σταυρούλα Λεβεντάκη: Όταν ο Σκοπιανός μιλούσε στην κάμερα του Live News και προκαλούσε πριν ομολογήσει τη δολοφονία – «Όλοι γνωρίζουν ότι είναι τρελή»

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντιώτη στα Χανιά, αφού ο Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της και η σορός της βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι 5χλμ μακριά από το σπίτι της σήμερα (21/6/2026). O 43χρονος είχε μιλήσει στην κάμερα του Live News μέσα στην εβδομάδα για τη υπόθεση προσπαθώντας να παραπλανήσει τις αρχές, λίγο πριν εξαφανιστεί και θεωρηθεί κύριος ύποπτος.

Από την αρχή ήξεραν ότι ο Σκοπιανός ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει ζωντανή στα Χανιά. Γι’ αυτό είχε καταθέσει αρκετές φορές, πριν εξαφανιστεί. Μπροστά στην κάμερα, και πριν από την εξιχνίαση της δολοφονίας, προσποιούταν ότι ήθελε να βοηθήσει την αστυνομία λέγοντας ότι «εύχομαι να μην έχει γίνει κάτι για να ηρεμήσουμε όλοι γιατί μας έχει κάνει άνω κάτω».

Ο Σκοπιανός προσπαθούσε να παραπλανήσει από την αρχή τις αρχές δίνοντας ψεύτικη ημερομηνία για την συνάντηση τους αφού έλεγε ότι συναντήθηκαν στις 29 Μάϊου και όχι στις 30 όπως πίστευε η αστυνομία. Ακόμα από τα λεγόμενά του φαίνεται ότι ίσως προσπαθούσε να τα «ρίξει» στον αδερφό της Σταυρούλας γιατί όπως είπε δεν είχαν καλές σχέσεις και την είχε διώξει από το σπίτι.

«Παλαιότερα είχαμε αρπαχτεί γιατί ήθελε να μας διώξει από το σπίτι. Δεν ήξερες ποτέ, πότε λέει ψέματα, πότε λέει αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι η γυναίκα τρελή», είπε αρχικά ο Σκοπιανός.

«Μπήκε στο σπίτι μου, τράβηξε μερικές φωτογραφίες και μου είπε ότι την βασανίζουν η μητέρα της και ο πατέρας της, ότι δεν συνεργάζονται καθόλου».

«Η Σταυρούλα με πήρε 29 Μαΐου, έτσι το δηλώνω εγώ. Κατά την 1:30 με πήρε τηλέφωνο και συνεννοηθήκαμε να έρθει στο σπίτι, στο σπίτι ήρθε 4 και 45. Μου είπε ότι βιάζεται και θέλει να προλάβει το λεωφορείο στις 17:00».

Ο ενοικιαστής ισχυρίζεται ότι συνάντησε τη Σταυρούλα για 2-3 λεπτά προκειμένου να της δώσει τα χρήματα του ενοικίου. Ανέφερε πως η ίδια «ήταν ήσυχη» και στη συνέχεια χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. «Μπαίνει στο σπίτι, βαστούσε δύο τσάντες. Η μία σακούλα ήταν διάφανη και είχε αυγά. Τα άφησε στο καναπέ, μπήκε στο σπίτι και όπως έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες».

Ο ίδιος αρνείται είχε αρνηθεί ότι υπήρχαν οποιεσδήποτε προσωπικές τριβές μεταξύ τους και μάλιστα στην συνέντευξη που έδωσε στο Live News και την Ελευθερία Σπυράκη ισχυρίστηκε πως είχαν και καλές σχέσεις.

«Ερχόταν, καθόμασταν έξω, πίναμε την μπύρα μας, την πείραζα, με πείραζε, καθόταν κανένα μισάωρο, ξαναπήγαινε στην δουλειά της. Άπειρες φορές, την είχα καλέσει και με φίλους μου που ήμουν».

Στη συνέχεια της συνέντευξης ο Σκοπιανός ενοικιαστής είπε πως με εκείνον που δεν τα πήγαινε καλά η Σταυρούλα ήταν ο αδελφός της.

«Με τον αδερφό της ξέρω ότι δεν τα πηγαίνανε καλά. Τώρα τελευταία ξέρω ότι ο αδερφός της την έδιωξε από το σπίτι, με αφορμή ότι δεν ταΐζει τους γέρους, δεν προσφέρει λεφτά στο σπίτι».

Τέλος ο ενοικιαστής του σπιτιού αναφέρθηκε στη συνέντευξη και σε ένα τηλεφώνημα που του είχε κάνει η Σταυρούλα πριν τη συνάντησή τους, κατά το οποίο τον ρώτησε εάν καταγράφουν οι κάμερες.

«Με είχε πάρει η Σταυρούλα, περίπου 10-15 του μήνα, να με ρωτήσει αν καταγράφουν οι κάμερες. Ήθελε να δει κάτι με τους εργάτες, είχαν μάλλον κάποια διαφωνία εκεί πέρα. Είχα πει στον αδερφό της ότι μου ζητάει υλικό και τον ρώτησα για να της το δώσω και μου είπε να μην της το δώσω, γιατί θα μπλέξω, πες της ότι το διέγραψες».

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι το βράδυ της Παρασκευής μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», ανέφερε ότι φοβόταν για την ζωή του και για αυτό το λόγο έφυγε και κρύφτηκε στην περιοχή της Αγιάς όπου και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς. «Βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή μου. Εγώ είμαι ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Κινδυνεύω από τον αδερφό της και από έναν φίλο του.

Τα ψέματα του Σκοπιανού όμως αποκαλύφθηκαν αφού εκείνος ομολόγησε σήμερα (21/6/2026) την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας και υπέδειξε το σημείο όπου ήταν θαμμένη. «Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια.

Αν και επιμένει πως το κίνητρο της δολοφονίας ήταν διαφορές για το σπίτι, αυτό το σενάριο φαίνεται πως δεν πείθει τις αρχές.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεσή της, «βλέπουν» προσωπικά ή σεξουαλικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα που έχει συνταράξει τα Χανιά και οι έρευνες συνεχίζονται.